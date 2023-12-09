Kayseri Melikgazi Belediyesi ilçeyi yapmış olduğu nitelikli çalışmalar ile geleceğe taşırken, yepyeni yollar, caddeler, kavşaklar ve meydanlar ile vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere birçok projeyi de hayata geçiriyor.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Melikgazi Belediyesi tarafından Belsin'de bulunan Latif Başkal Cami'nin etrafında çevre düzenlemesi yapıldı ve depremde hasar gören caminin minaresi yenilendi. Yeşil alan çalışmalarına başlanılan Anafartalar Mahallesi’nde cami için nezih yeni bir şadırvan ve ikinci bahar evi de yapılıyor.

Melikgazi’de yeşil alan ve peyzaj çalışmaları ile ilçenin modern görünümüne katkı sağlamaya devam ettiklerini ifade eden Kayseri Belikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “İlçemizi geleceğe taşırken, yepyeni yollar, caddeler, kavşaklar ve meydanlar ile vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere projelerimizi hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Belsin'de bulunan Latif Başkal Cami'mizin etrafında çevre düzenlemesi ve depremde hasar gören minaresini yeniden yapmıştık. 2600 metrekare parke çalışması ve 3000 metrekare alanda da çevre düzenlemesi yapıldı.

Yeşil alan çalışmalarına başladık. Camiye nezih yeni bir şadırvan kazandırıyoruz. Ayrıca yaşlılarımız için İkinci Bahar Evi de yapacağız. Kar yağışı gelmeden önce çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Vatandaşlarımızın konforunu artırmak, onlara daha güzel hizmet vermek daha güzel mahallelerde yaşamalarını sağlamak üzere çevre düzenlemesi çalışmalarımızı çok önemsiyoruz. İnşallah burası önümüzdeki günlerde tamamlanıp bitecek ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Hayırlı olsun" dedi.