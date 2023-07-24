Melikgazi Belediyesi Kayseri'nin yeni yüzü Kazım Karabekir Mahallesinde yapımını tamamladığı Şükriye Yazıcı ve Fatma Çetiner Aile Sağlığı Merkezi ve Kapalı Pazaryeri’nin açılış törenini gerçekleştirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Sözünü verdiği gibi Kayseri'nin Melikgazi Belediyesi olarak ard arda hizmetleri açtıkları vurgulayan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi’mizde açılışlarımız hız kesmeden devam ediyor. Hayırseverimiz Vasfiye Hanım böyle güzel bir hayra vesile oldular. Sağlık alanında ulaştığımız doruk noktasının gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kazım Karabekir’de 3 okul bir de spor sahası açmıştık. Muhsin Yazıcıoğlu Parkını hizmete sunmuştuk, Gençlere güzel bir akıl küpü kütüphanesi yapmıştık. Emeklilerimiz için bir ikinci bahar evi de yapmıştık. Burası çok güzel bir mahalle haline geldi. Gereken ihtiyaç ne ise belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz. 2. Etap kentsel dönüşüm çalışmalarımızda devam ediyor. Yakında ihalesini yaparak inşaatları başlatacağız. Kıymetli hayırseverlerimiz Vasfiye Hanım ve Vesile Hanım ile birlikte hayata kazandırdığımız sağlık ocağımız ve salı günü hizmete başlayacak olan pazaryerimiz başta Kazım Karabekir olmak üzere Melikgazi'mize ve Kayseri'mize hayırlı olsun.” dedi.

“HERKES YAPAMAZ DEMİŞTİ AMA MELİKGAZİ BELEDİYESİ YAPTI”

Herkesin yapılamayacağını söyledikleri sağlık merkezinin belediye sayesinde kısa sürede tamamlandığını söyleyen Hayırsever Vasfiye Ulutaş, Sağlık ocağı yapımı için belediyeye bağış yapmak istedik. Başkanımıza gittik vereceğimiz bağış yetmez dedik ama başkanımız üstüne bizde ekler birlikte güzel bir aile sağlığı merkezi yaparız dedi. Ama bizim çevremiz çok inanmadı yok canım yapamazlar dediler. Sonra bana bir fotoğraf geldi. Üzerinde annemin ve teyzemin ismi yazan şahane bir sağlık ocağı yapılmıştı. Palancıoğlu başkanıma ve ekibine çok ama çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun.” diye konuştu.

16 ilçe belediye başkanı ile el ele çalışıp Kayseri için çalıştıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise, “Birlikte Kayserimizi imar ve ihya ediyoruz. Mustafa Başkanımızın yaptığı çalışmalar buradaki ihtiyaçları karşılaması anlamında oldukça güzel. Burada açılışını yapmış olduğumuz iki yatırımın hayırlı olmasını dilerim.” diye belirtti.

Kayseri AK Parti Milletvekili Murat Cahit Cıngı ise, “Emek verilerek yapılan 2 proje bugün hizmete açılıyor. Palancıoğlu Başkanıma ve emeği geçenlere Kayserimiz adına teşekkür ediyorum. Hayırseverlerimizden Allah razı olsun. Belediyelerimiz ve kendileri sayesinde sağlıkta çağ atlayan yepyeni modern sağlık merkezleri inşa ediliyor. Hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

Kayseri AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise, “4 aile hekimli, etrafında eczaneleri olan güzel bir aile sağlığı merkezini gururla hizmete açıyoruz. Kayseri’de tüm belediye başkanlarımız özveri ile çalışıyor. Açılışlara yetişemez olduk. Hem sağlık merkezimiz hem pazar yerimiz Kayseri'ye hayırlı olsun.” dedi.