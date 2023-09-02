Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların mağduriyet yaşamaması güven içinde alışveriş yapması için ilçe genelindeki pazar yerlerinde denetimlerini sürdürüyor.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Vatandaşın huzur ve güven içerisinde alışveriş yapabilmesini önceleyen Kayseri'nin Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi'mizin huzuru, güvenliği ve sağlığı için çalışmalarını gece gündüz titizlikle sürdüren zabıta ekiplerimiz, rutin denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Pazar yerlerinde bulunan tezgahları tek tek kontrol eden ekipler, etiketi bulunmayan ve kurallara uymayan esnaflara uyarıda bulundu.

Ekipler, tezgâhları tek tek gezerek fiyat etiketi kontrolü, etiketlerin düzgün konulması ve rakamların okunabilir olması ve terazi muayenesi gibi hususları kontrol etti. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığı ve huzur içerisinde alışveriş yapması, sorun yaşamaması bizim hedeflerimizdendir. Pazar yerlerimizin mekânsal nitelik ve kalitesinin artmasını sağlamak istiyoruz. Olabilecek her sorunun önüne geçmek adına ekiplerimiz pazar yerlerindeki denetimlerine devam edecektir. Vatandaşlarımızın haklarını korumaya ve güven içeresinde yaşamalarını sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.

Pazarın genel düzeni ve intizamını da denetleyen ekipler, uyarıları dikkate almayan pazarcı esnaflarına gerekli cezai işlemin uygulanacağını da ifade etti.