Kayseri'nin Melikgazi Belediyesi'nin farklı mahallelerde düzenlediği Açık Hava Sinema Günleri devam ediyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar her mahallede gösterime sunulan film ile ailecek keyifli bir akşam yaşıyor.

Açık hava sinema günlerine devam edeceklerini belirten söyleyen Kayseri'nin Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Sıcak yaz günlerinde evlerinde sıkılan aileler için Melikgazi Belediyemizin düzenlediği birçok etkinlik bir fırsat gibi. Etkinliklerimize ilgi oldukça güzel. Açık hava sinema günleri etkinliğinde çocuklarıyla birlikte film izlemenin keyfini yaşayan vatandaşlarımızı gördükçe ne kadar doğru bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Hafta sonu Belsin İsa Yusuf Alptekin Parkımızda ve Kazım Karabekir Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Parkında yine ailelerimiz patlamış mısır ve dondurma eşliğinde güzel bir filmin keyfini yaşadılar. Katılımlarıyla yoğun ilgi gösteren kıymetli hemşerilerime teşekkür ediyorum. Bir başka mahallemizde yine bir film gösterimimiz ile görüşme üzere. Yaz boyu etkinliklerimiz devam edecek." dedi.