İlçede ihtiyaç görülen tüm sokak ve caddelerde altyapı, yol ve kaldırım çalışmalarına devam eden Kayseri'nin Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde Sırasöğütler Caddesi, Deniz Sokak ve Hulusi Akar bağlantılarında alt yapı ve asfalt yol yapıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Ulaşımın önemini vurgulayan Kayseri'nin Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, mahallede yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, “Yol çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yıldırım Beyazıt Mahallesindeyiz. Mahallemizde bulunan Sırasöğütler Caddesi, Deniz Sokak ve Hulusi Akar bağlantılarında alt yapı, kaldırım ve yol çalışmalarımıza devam ediyoruz.

2 kilometre ana yol ve 6 sokak üzerinde alt yapı çalışmalarımızın tamamı bitmiş durumda. Yapmış olduğumuz bu yeni hat Yıldırım Beyazıt’a yaptığımız kentsel dönüşüme ve yeni yaptığımız okullara kadar ulaşan bir hat. Sıcaklarda yoğun bir şekilde çalışan ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Birlik ve beraberlik içerisinde nice hizmetler yapmayı nasip etsin. Yapmış olduğumuz yeni yollarımız ilçemize hayırlı ver uğurlu olsun.” dedi.