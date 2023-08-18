Ulaşımı rahatlatmak ve mahalleyi daha nitelikli hale getirmek amacıyla yol ve çevre düzenlemesine hız kesmeden devam eden Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan Mahallesinde geniş kapsamlı yeni bir çalışmaya başlıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Vatandaşlarla buluşup mahallelinin sorunlarını dinleyen Kayseri'nin Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak yol, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmalarımıza büyük bir hızla devam ediyoruz. Mimarsinan Meydanı Kayserili vatandaşlarımızın ziyaret edebileceği çok daha nitelikli hale gelecek. Merkez Camide cenaze namazı kılınırken oldukça dar bir alanda kılınıyordu, şimdi yeni projeyle orayı genişleterek yeni bir alana taşıyoruz. Kültür Evini ve sosyal tesisleri inşallah yenileyeceğiz. Buraya bayanlar için güzel bir sosyal tesis planlıyoruz, inşallah onu yapacağız. Yollarla ilgili talepler var onları değerlendireceğiz. En iyi şekilde Mimarsinan Mahallemize hizmet edeceğiz. Mimarsinan denilince Mimarsinan’ın taş işçiliği akla gelmekte. Şu anda Kayseri’nin camilerinin birçok minaresi, kubbesi, tamamı neredeyse Mimarsinan Mahallesi’ndeki ustalarımız tarafından yapılmış durumda. Dolayısıyla onlara yakışır bir şekilde burada güzel hizmetler yapacağız” dedi.