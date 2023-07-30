Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Turan Mahallesi'nde düzenlenen mahalle buluşmasına katılarak, mahallede yeniledikleri düğün salonunu da hizmete açtı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Melikgazi'nin neresinde olursa olsun her türlü hizmeti yaptıklarını söyleyen Doç. Dr. Başkan Mustafa Palancıoğlu, “Mahalle buluşmalarımız ile bir araya geliyor güzel ve keyifli bir akşam geçiriyoruz. Rabbim birliğimizi daim etsin. Turan Mahallemizi seviyoruz. Buraya Melikgazi olarak birçok yatırım yaptık. Gençlerimize akıl küpü kütüphanesi yaptık inşaatı bitince hizmete açacağız inşallah. İkinci Bahar Evinide yakında emeklilerimizin hizmetine sunacağız. Bugün birde düğün salonunu yenilediğimiz tesisi hizmete açtık. Burada kına, nişan düğün gibi özel günlere ev sahipliği yapacak.

Bir hayırseverimizle beraber okulumuzu yenileyeceğiz. Türkiye’de 4 yılda 20 okul yaparak en çok okul yapan belediye olduk. 20’nin üzerinde cami, 13 tane kuran kursu, 13 sağlık ocağı yapıyoruz. Elimizden geldiğince birçok mahallemizde vatandaşlarımızla bir arada olduğumuz mahalle günleri düzenleyeceğiz” dedi.