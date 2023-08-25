Kayseri'nin Melikgazi Belediyesi organizasyonuyla geçtiğimiz hafta 14-18 yaş aralığındaki kız öğrencilerin katıldığı Gesi İngilizce Eğitim Kampı bu hafta aynı yaş aralığındaki erkek öğrencilerle devam ediyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Gençlere büyük önem veren ve gençlere dair birçok projeye imza atan Kayseri'nin Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Gesi’de yer alan tarihi binayı kamp merkezine çevirdik ve burada İngilizce eğitim kamplarına başladık. Matematik, fizik gibi farklı branşlarda kamplar düzenlemekte gelecek projelerimiz arasında yer almakta. Geçen hafta 14-18 yaş aralığındaki kız öğrencilerimizle İngilizce eğitim kampımızı gerçekleştirdik, bu haftada erkek öğrencilere yatılı İngilizce eğitim kamp hizmeti veriyoruz.

Öğrencilerimiz burada bir hafta sadece İngilizce olarak hayatlarını devam ettirmeyi öğreniyorlar. Tabii ki bir haftada İngilizce öğrenilmez ama bizim amacımız gençlerimize İngilizce öğrenmenin önemini anlatmak ve motivasyon sağlamak. Yıl içerisinde bu tür farklı kamplarımızın düzenleneceği eski tarihi taş binayı restore ettik orada bu çalışmalara devam ediyoruz. İlçemizde önemli bir yere sahip gençlerimizi projelerimizde ihmal etmiyoruz ve onlara yönelik projeler geliştiriyoruz. Gençlerimizde düzenlediğimiz projelere yoğun ilgi gösteriyorlar. Kampımıza katılan tüm gençlerimize başarılar dilerim.” dedi.