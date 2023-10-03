Kayseri Melikgazi Belediyesi'nin Hayırsever Av. Mehmet Altun işbirliği ile Germir Mahallesi’nde yaptığı Av. Mehmet Altun Anaokulu ve İlkokulu, mahallenin önemli bir ihtiyacını giderecek.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Yatırımlar içinde en önemli yatırımın eğitime yapılan yatırımlar olduğunu hatırlatan Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "İlçemizin tüm çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. İlçemizde birçok alanda hizmet ediyor ihtiyaçları gideriyoruz. Daha güzel bir gelecek hayaliyle yatırımlarımızı öncelikli olarak eğitime ve gençlerimize yapıyoruz.

Türkiye'de en çok okul yapan belediye ünvanımız ile 4,5 yılda ilçemize 21 okul kazandırdık. Belediyeler olarak el ele vererek okul sayısını artırmak için çalışıyor ve bu kapsamda yeni okullar inşa ediyoruz. Okullarımız gayet modern ve yüksek katlı olmayacak şekilde planlıyor ve tamamlıyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim için önemli, çünkü onlar bizim geleceğimiz. Melikgazi'nin eğitim kurumlarının kaliteli hale getirilmesinde Kayserili hayırseverlerimizin destekleri çok büyük. Bu kapsamda hayırseverimizle yaptığımız Av. Mehmet Altun Anaokulu ve İlkokulumuzun inşaatı devam ediyor. Kısa sürede tamamlayıp hizmete açacağız. İlkokulumuz 24 derslikli, anaokulumuz ise 7 derslikten oluşuyor. Germir Mahallemize ve Kayseri'mize yeni okullarımızın şimdiden hayırlı olmasını dilerim." dedi.