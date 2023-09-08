Kayseri'nin Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi’de bir yaz geleneği olan “Salça Günleri” kapsamında Mimarsinan Evliyalar Bölgesi’nde salça kaynatan vatandaşlar ile bir araya gelerek kolaylık diledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kazanından, domates satışına, domates çekiminden tuzuna kadar her şeyin vatandaşlar için hazırlandığını söyleyen Kayseri'nin Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Salça Günlerinin Melikgazi’de bu sene 4.’sünü düzenliyoruz. Talas’ta 3 kez yapmıştık 7 senedir de her yaz yapıyoruz. Türkiye’de ilk biz başlattık ve şuanda da devam ediyor. Vatandaşlarımız bina altlarında salça kaynattıkları için isten, kokudan rahatsız olan vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için başlatmıştık. Çünkü bu konuda belediyeye çok şikâyet geliyordu.

Bunu nasıl çözeriz derken bu fikir aklımıza geldi. Şuanda burada 50 tane bakır kazanımız kaynıyor. Rekor bir sayıda bir başvuru var bu sene. Geçen sene bin aileyi geçmiştik bu sene 3 bin aileyi geçtik. Yani bu sene yaklaşık 12-13 bin nüfusa hizmet veriyor durumdayız. Bütün ilçelerden gelen vatandaşlarımız var. Burada vatandaşlarımız aileleri ile birlikte güzel vakit geçiriyor, kaynaşıyorlar. Şarkılar, türküler burada güzel bir aile ortamı oluyor. Gurbetçilerimiz var, ilçelerden gelenlerimiz var ailecek burada zaman geçiriyorlar. Bir aydır Belsin’de Kocatepe mahallemizdeydik. 3 hafta kadar da buradayız. 7/24 saat yani 3 vardiyalı sabah, öğlen ve gece hiç fark etmiyor. 24 saat arkadaşlarımız burada hizmet veriyor. 100’ün üzerinde personelimiz alanda çalışıyor. Vatandaşlarımız son derece memnun. Burada vatandaşlarımız belediyemizin sağladığı birçok imkânla zahmete girmeden nezih, temiz bir ortamda salçalarını kaynatan tüm vatandaşlarımızın salçası bereketli hanesi huzurlu olsu