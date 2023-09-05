Melikgazi Belediyesi ilçede dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası yollarda oluşan hasarları onarırken, bir yandan da çamur olan noktaları yıkayıp temizliyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Ekiplerin hız kesmeden en çok etkilenen Erenköy Mahallesi Karadere Caddesi’nde ve hasar gören evlerde temizlik çalışması yaptığını söyleyen Kayseri'nin Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Yurt genelinde görülen ve pazar günü ilimizi etkisi altına alan yağmur sonucunda ilçemizin bazı yerlerinde sokaklarda ve evlerde bazı hasarlar meydana geldi. Sağanak yağış, ekiplerin yoğun çalışması sonrası herhangi bir aksaklık yaşanmadan atlatılırken, ekipler meydana gelen mağduriyetleri gidermek için seferber oldular.

Melikgazi Belediyesi olarak vakit kaybetmeden ve hız kesmeden bakım ve temizlik çalışmalarına geceden beri hızla devam ediyoruz. Şu ana kadar yapmış olduğumuz alt yapı ve üst yapı çalışmaları sayesinde ilçemiz yağmurdan ağır hasar almamıştır. Alt yapı ve üst yapı çalışmalarımıza aynı disiplin ve yoğunlukla devam edeceğiz. Çalışmalara devam eden ekip arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum.” dedi.