Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 19-23 Haziran tarihleri arasında Melikgazi Belediyesi üretici köy pazarı başvurularının yapılacağını söyledi. Alınan başvurulardan sonra üreticilerin pazardaki standı için 6 Temmuz Perşembe günü kura çekimi yapılacak.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Doğal ürünlerin satışının yapılacağı pazarda yer almak isteyen çiftçileri başvuru için davet eden Kayseri'nin Melikgazi Belediye Başkanı Dr. MustafaPalancıoğlu, “Sağlıklı gıdaya erişimini kolaylaştırmak için her yıl açmış olduğumuz üretici pazarımızı bu yılda açıyoruz. Biz Melikgazi Belediyesi olarak güvenli, hijyenik bir şekilde, sağlıklı bir ortamda kazanılan emeğin, alın terinin tümünün karşılığını alacak şekilde üretici pazarlarımızı düzenledik. Üreten çiftçilerimizin emeklerini ve yüreklerini ortaya koydukları ve geçimlerine, aile bütçelerine bir katkı sağlayamaya çalıştıkları bir pazar burası. Burası hepimizin yeri. Üreticiden tüketiciye hizmet verecek olup, tüketicinin daha sağlıklı ürünler satın alabileceği bir yer. Yalnız üretici olmayan kardeşlerimiz köy pazarında yer almayacak. 6 Temmuz 2023 Perşembe günü 14.30’da canlı yayınlanacak olan kura çekimi neticesinde, Tacetin Veli, İldem ve Keykubat Mahallelerinde Köy Pazarı kuracağız.

Köy pazarlarımız İldem Köy Pazarı salı, perşembe, Keykubat Köy Pazarı pazartesi, çarşamba, cumartesi, Tacetin Veli Köy Pazarı perşembe, cuma, cumartesi, Pazar günü açık olacak. Üretici (Köy) Pazarlarımız 10 Temmuz 2023’ten itibaren yeniden vatandaşlarımızın hizmetine açılacak. Hafta içi sabah 07.00 ve hafta sonu 08.00 olarak belirlendi. Üretici pazarlarından yer almak isteyen vatandaşlarımızın güncel ÇKS Belgesi, 1 adet fotoğraf, 1 adet kimlik fotokopisi ile şahsen Melikgazi Belediyesi ek hizmet binasında bulunan Zabıta Amirliğimize başvuru yapmaları gerekir. Detaylı bilgi için 0 352 252 18 90 ile görüşebilirsiniz.” dedi.