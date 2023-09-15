İlçeye 4,5 yılda 15 aile sağlık merkezi kazandıran Kayseri Melikgazi Belediyesi Selçuklu Mahallesi’nde bir sağlık merkezinin daha yapımına başlayacak.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Vatandaşların sağlık hizmetini en nitelikli şekilde alması için en güzel hizmetleri yapmanın mücadelesini verdiklerini söyleyen Kayseri'nin Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Yeni projelerle birçok ihtiyacı gidermiş olduk. Özellikle camiler, okullar ve sağlık ocağı, park ve yeşil alan ihtiyaçlarının karşılandığı 4,5 yılı geride bıraktık. Her yıl dolu dolu bir hizmet yılı geçiriyoruz. Sağlık alanında yapılan yatırımlar insanımızı doğrudan etkilediği için çok önemli. Amacımız vatandaşlarımızın daha kaliteli ve konforlu imkanlarla sağlık hizmetine kavuşması. Çok şükür ki, bugün geldiğimiz noktada artık dünyanın birçok ülkesinde örnek gösterilen sağlık tesislerine sahibiz. Melikgazi Belediyesi olarak aile sağlık merkezi ve 112 acil merkezleri açarak sağlık hizmetine katkı sağlıyoruz.

Selçuklu Mahallesinde hayırsever işbirliği ile yapacağımız Mürüvvet-Sadettin Türkkan Aile Sağlığı Merkezimiz 525 metrekare alan üzerinde yükselecek. Zemin ve 1. Kattan oluşan sağlık merkezinde 5 hekim, muayenehaneler, tıbbi müdahale odası, aşı odası ve bebek izleme, gebe takip odası, laboratuvarlar ve çocuk oyun alanı yer alacak. Melikgazi'de sağlık alanında yaptığımız yatırımlarla ilçemizi önemli bir mesafeye ulaştırdık. Asli görevimiz olmayan sağlık ocağı, okul, cami, kuran kursu yapımı gibi yatırımları vatandaşlarımızın konforunu artırmak, ihtiyaçlarını gidermek için hayata geçiriyoruz.” dedi.

5 hekimli kapasiteye sahip olan Mürüvvet-Sadettin Türkkan Aile Sağlığı Merkezi içerisinde muayenehaneler, tıbbi müdahale odası, aşı odası ve bebek izleme, gebe takip odası, laboratuvarlar ve çocuk oyun alanı yer alacak.