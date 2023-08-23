Eğitime ve okul yatırımlarına önem veren Kayseri Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde Hayırsever Rasime Erkan işbirliği ile yaptığı Keriman Erkan İlkokulu ve Rasime Erkan Anaokulunun inşaatını tamamladı. İki okulda yakında hizmete açılacak.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Okulun çevre düzeni çalışmalarını yerinde inceleyen Kayseri'nin Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Yıldırım Beyazıt Mahallemizde yaptığımız kentsel dönüşümle birlikte mahallemiz her geçen gün daha da güzelleşiyor. Bölgeye yeni yollar, parklar, camiler, sosyal tesisler ve okullar başta olmak üzere birçok yeni yatırım kazandırdık.

Kentsel dönüşümün yanı başında yer alan 20 derslikten oluşan okulumuzun ve anaokulumuzun yapımını tamamladık, peyzaj çalışmalarımız başladı. Rasime Erkan Anaokulumuzun çocukların eğlenceli aktivitelerle hem eğlenip hem de öğrenim gördükleri samimi bir ortam olmasını hedefliyoruz. Bu okullarımıza talebin çok yoğun olacağını düşünüyoruz. Hayırseverlerle birlikte sizlere hizmet etmek için çalışıyoruz. Okullarımız ilçemize ve Kayserimize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.