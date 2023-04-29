Kayseri'nin Melikgazi Belediyesi ve hayırseverler işbirliği ile Mimarsinan Fatih Mahallesinde yapımı tamamlanan Ertuğrul Gazi Cami'nin Tanıtım Töreni, Kayseri Valisi Gökmen ÇİÇEK, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av. Mehmet ÖZHASEKİ, Milletvekilimiz İsmail TAMER, Ak Parti İl Başkanı Fatih ÜZÜM, Ak Parti Kayseri Milletvekili adayları Ayşe BÖHÜRLER ve Hüseyin Cahit ÖZDEN, ilçe belediye başkanları Ahmet ÇOLAKBAYRAKDAR, Mustafa YALÇIN, Melikgazi İlçe Müftüsü Dr. Emrah KANDEMİR, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet YALÇIN, Mimarsinan Fatih Mahallesi Muhtarı Mustafa MISIR ve vatandaşların katımlarıyla gerçekleştirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri belediyeciliğinin diğer şehirlere örnek olacak çalışmalarına her gün bir yenisini eklediğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa PALANCIOĞLU, “Mimarsinan Fatih Mahallesi'nde güzel bir hizmeti daha hayata geçirdik. Caminin yapımında emeği geçen hayırseverimize çok teşekkür ederim. Rabbim, böyle güzel insanların sayılarını artırsın. Memduh Başkan dönemimde temeli atılan camimizi tamamlamak, tanıtımına yapmak bize nasip oldu. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 2023 yılı açılışlar, tanıtımlar yılı olacak. Camimizin hemen arkasında bulunan gönlü güzel kardeşlerimizin yaşadığı Engelliler Sitemiz var. Burada da hizmetlerimize durmaksızın devam ediyoruz. 3 gün önce Fas’taydım. Başka ülkelere gittiğim zaman Kayserimizi, ülkemizi özlüyorum. Kayserimiz çok güzel yerlere geldi Elhamdülillah. Mehmet ÖZHASEKİ bakanımızın açtığı bu yolda devam ediyoruz. Bayrak teslimi ile yeni milletvekillerimizle birlikte, hizmet için bu yolda yürümek bizlere nasip olsun. Sayın Valimiz geldi Kayserimizde çiçekler açtı. Kayserimizin yüzü gülüyor. Kendisine de sonsuz teşekkürler” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Ayşe Böhürler ise, “Ben bir Kayseri kızıyım. Babamın mezarı da Kayseri’dedir. Kayseri benim için sıla-i rahimdir. Kayseri’ye hizmetlerimizin devam etmesi için sonuna kadar emek vereceğiz. Ertuğrul Gazi Camisinin hemen arkasındaki Engelliler Sitesi’nde hayata geçirilen hizmetlerden dolayı ve Ertuğrul Gazi Camisinin vatandaşın hizmetine sunulmasında emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler.” dedi.

Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av. Mehmet ÖZHASEKİ, “Ertuğrul Gazi Camimizin vatanımıza milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Kayseri Belediyeleri Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleri ile çok güzel yerlere geldi. Hayırseverlerimiz ve Cumhurbaşkanımızın destekleriyle Kayseri bu güzel günlere ulaştı. Kayserili iş insanlarımızın hayırseverliği Türkiye’deki hayırseverlerimize örnek olmalıdır. Bu sebeple hayırseverlerimize sonsuz teşekkür ederim. Allah bölücü örgütlerin şerrinden vatanımızı ve milletimizi korusun. Ertuğrul Gazi Camisinin yapımında emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.