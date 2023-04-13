Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Geleneksel İftar Programı protokol ve sanayicilerin geniş katılımı ile gerçekleştirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

İftar programına; Kayseri Vali Vekili Şenol Esmer, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, MHP Kayseri Milletvekili adayları Adnan İncetoprak ve Gül Akarsu,Kayseri OSB Başkan Vekili Murat Yibur, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Baktır, Nihat Bozkurt ve Nuri Çetinçağlar, Denetim Kurulu Üyeleri Mustafa Gengeç ve Mehmet Yusuf Sarıalp’in yanı sıra Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı, KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, KTO Başkan Yardımcısı Hacı Bekir Kuzucu, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, KOSGEB il Müdürü Ahmet Özbekler, ASKON Başkanı İlker Barlı ve şehir protokolü katıldı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin Flamingo sosyal tesislerinde düzenlenen iftar programında konuşan Kayseri OSB Başkanımız Mehmet Yalçın, sanayilere ve konuklara katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Başkan Yalçın konuşmasının başında, Ramazan ayı toplumsal dayanışma, paylaşma, kardeşlik ve sevgi bağlarının yoğunluk kazandığı, manevi duyguların güçlendiği bir ay olduğunu vurguladı.

“PROJELERİMİZİ HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Başkan Yalçın konuşmasında, “Kayseri sanayisinin merkez üssü olan Kayseri OSB’nin yönetimde sizlerin teveccühü ile görev aldık. Yaklaşık 1 yıldır geçmişin yanlışlarını düzelterek, olumsuz imajları silerek, kredi almadan kendi yağında kavrulabilen, sanayicisine sunduğu hizmetlerin kalitesini yükselten bir anlayışla çalışıyoruz. Planladığımız ve hayata geçirmeye başladığımız projelerimizle, istişare kültürüne verdiğimiz önemle sanayicilerimizin derdine çare olabilmek, istihdamın, üretimin ve ihracatın artmasına önayak olabilmek için büyük bir gayret gösteriyoruz. Yürüdüğümüz bu yolda bizlere olan güveninizi görmekten de büyük bir mutluluk duyuyor ve daha da iyisine ulaşmak adına şevkimizin arttığını ifade etmek istiyorum. Yaptığınız üretimle, dünya pazarlarında ihracat yapabilme kapasitenizle gurur duyduğumuzu belirtiyor ve siz değerli sanayicilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Unutmayalım ki, birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz müddetçe her geçen gün daha da güçleneceğiz.” ifadelerini kullandı.

KAYSERİ OSB DEPREM BÖLGESİNE 1.6 MİLYON TL YARDIMDA BULUNDU

Başkan Yalçın, “Ülkemiz 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremle sarsıldı. Bizleri derinden üzen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Depremin ilk saatlerinden itibaren, yardım merkezi haline gelen Kayseri OSB’miz sanayicilerimizin de özverili katkıları ile yaraların sarılmasında büyük çaba göstermiştir. Kayseri OSB olarak, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması bakımından yaklaşık 1,6 milyon TL tutarında bir yardımı yapmış bulunmaktayız. Deprem bölgesindeki insanlarımız için ne yapsak azdır. Yüce Allah bir daha böylesine büyük bir depremi ülkemize yaşatmasın inşallah.” diye konuştu.

Başkan Yalçın, birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı ramazan ayının kentimiz, ülkemiz ve tüm İslam dünyası için hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Yalçın, sanayicilerin yaklaşan kadir gecesini ve ramazan bayramını tebrik ederek sözlerini noktaladı.

Kayseri Vali Vekili Sayın Şenol Esmer’in de sanayicilere hitap ettiği iftar yemeği Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua ile sona erdi.