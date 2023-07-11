Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, TÜİK tarafından açıklanan 2023 yılı Mayıs ayı işsizlik verilerine ilişkin açıklamada bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın açıklamasında, “İşsizlik oranının son 9 yılın en düşük seviyesine gerileyerek, yüzde 9,5 olarak gerçekleşmesi sanayiciler olarak bizleri sevindirmiştir. Veriler, yeni iş kapılarının açıldığı dinamik bir ekonomik yapının göstergesi olmuştur.” dedi.

Yalçın ayrıca, “Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 9,5 seviyesinde gerçekleşti. 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 193 bin kişi azalarak 3 milyon 328 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,7 iken kadınlarda yüzde 13,0 olarak tahmin edildi.” diye konuştu.