Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile birlikte gençlerle bir araya geldi. Bakan Akar, gençlerle tecrübelerini paylaşarak sorularını samimiyetle cevapladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Talas Paraşüt İndirme Alanı’nda gerçekleşen buluşmaya Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Kayseri milletvekili adayları ve gençler katıldı.

Bakan Akar, burada gençlere hitap ederek, “Turizm konusunda yapılması gereken ne varsa, belediyemiz, valiliğimiz ve devletimiz, bakanlıklarımız yaptı, yapacağız. Kayseri gastronomisiyle, tarihi, turistik yerleriyle bir merkez olacak” dedi.

Gençlerle tecrübelerini paylaşan Bakan Akar, onların sorularını samimiyetle cevapladı. Akar, gençlere yabancı dil öğrenmeleri çağrısında bulundu. Gençlerin sıcak ve samimi ilgisiyle karşılanan Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, gençlerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi ve öz çekim yaptı

Gençlerle sazlı türkülü sohbetin yanı sıra Ali Dağı zirvesinden atlayan paraşütçüler de renkli görüntüler oluşturdu.