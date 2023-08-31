Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, önceki dönem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Vali Gökmen Çiçek ve Kayseri protokolü ile birlikte Büyükşehir Belediyesi KAYMEK Talas Gençlik Merkezi programında gençlerle buluştu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Talas Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen öğrenci buluşması programına Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler ve Murat Cahid Cıngı, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, daire başkanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

“SİZLER BİZLER İÇİN ÇOK ÇOK ÖNEMLİSİNİZ”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada öğrencilere hitap ederek, “Misyonumuz belli, vizyonumuz belli. Bunu artık söylemeye gerek yok, sizler bizler için çok çok önemlisiniz. Biz rutin belediyeciliğin dışında neler yapabilirize kafa yoran, bu alanda da KAYMEK’imizle, Spor A.Ş.’mizle Erciyes A.Ş.’mizle diğer birimlerimizle adeta el ele gönül gönüle vererek sizlere hizmet etmeye çalışan bir anlayışın sahibiyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlere verdiği öneme işaret eden Başkan Büyükkılıç, “Sayın Cumhurbaşkanımızın arzu ettiği doğrultuda bir gençlik oluşturmak yönünde gayret gösteriyoruz. Sizler de bizlere daha ufuklu, daha geleceğe dönük ışık saçan canlarımız olarak büyükleriniz olarak bizlere önerilerinizi çekinmeden rahatlıkla iletebilirsiniz. Burada değerli müdürümüze, buradaki KAYMEK’imizin kıymetli daire başkanına, ya da genel sekreter yardımcılarımıza ya da direkt bize nasıl istiyorsanız rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Amacımız sizlerin daha verimli olması, amacımız ailenizin, ülkemizin sizinle övünmesidir. Her birinizin alnından öpüyorum, başarılarınızın devamını diliyorum” diye konuştu.

“YAŞANTIMIZLA DA YAŞANTINIZLA DA ÖRNEK OLMALIYIZ”

Konuşmasında “Yaşantımızla da yaşantınızla da örnek olmalıyız” diyen Büyükkılıç, şunları kaydetti: “Bu sene yükseköğretimi kazanan yavrularımıza elbette ki başarılar diliyorum, üzerimize ne düşüyorsa yapma yönünde irade göstereceğimizi buradan paylaşmak istiyorum. On bin tane üniversite öğrencimize burs veriyoruz, on binlerce öğrencimiz eğitim yardımı adı altında kırtasiye yardımı yapıyoruz. Bunların hepsini dediğimiz gibi ihtiyaç sahiplerini mağdur etmeden daha geleceğe güvenle bakmasını, aidiyet duygusu oluşturmalarını, hem belediyemize, hem şehrimize, hem ülkemize, hem insanımıza, yaşantımızla da yaşantınızla da örnek olmalıyız. Sözden çok uygulamaya önem vermeliyiz.”

AKAR’DAN BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise Kayseri’deki öğrencilik yıllarından bahsederek, Kayseri’de eğitimin, okulların bu noktaya gelmesinde başta emeği olan Başkan Büyükkılıç ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve emeği geçenleri samimiyetle tebrik etti. Akara, öğrencilere hitap ederek, “Bu önemli değişime ve bu kurumların önemine, manasına uygun olarak bütün yeteneklerinizi, gücünüzü, kuvvetinizi, aklınızı, fikrinizi, çalışma azim ve kararlılığınızı en yüksek düzeyde kullanmanızı, ülkenize ve milletinize hizmet bekliyoruz” diye konuştu. Akar, başta belediyeler olmak üzere valiler ve ilgili yetkililerin bu tesislerin normalleşmesini dile getirerek, hizmet vermeyi sürdürdüğünü söyledi. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Vali Çiçek’in normalin üzerinde hizmetler gerçekleştirdiğini, Başkan Büyükkılıç’ın ise doğduğundan beri siyasetçi olarak hizmet verdiğini kaydetti.

VALİ ÇİÇEK, BİR KİŞİNİN ÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİREBİLECEĞİNİ İFADE ETTİ

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de gençleri gördükçe umut ve geleceğe dönük azminin arttığını dile getirerek, gençlerin desteğine ihtiyaçları olduğunu kaydetti. Vali Çiçek, milli ve manevi değerlere sahip aynı zamanda memleketine delice âşık olan gençlerin burada olduğunu görmekten mutlu olduğunu sözlerine eklerken, bir kişinin çok şeyi değiştirebileceğini, birkaç kişinin bir araya gelerek çok şeyi değiştirebileceğini kaydederek, önceki dönem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı ve kendisinin 15 Temmuz darbe girişimindeki ve askeri operasyonlarındaki mücadelesini örnek gösterdi.

“BÜYÜKKILIÇ’IN BİREBİR İLGİLENDİĞİ KAYMEK BİR VAKIF GİBİ BİR FAKÜLTE GİBİ”

Vali Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özellikle KAYMEK ile ilgili inanılmaz bir çalışma azmi gösterdiğini ve onunla birebir ilgilendiğini, KAYMEK’in bir vakıf gibi bir fakülte gibi büyük bir dertle her alana dokunmaya gayret gösterdiklerini dile getirerek çalışmaları için teşekkür etti. AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler’in de çizgisini bozmadan verdiği kültürel mücadeleyi ve kültür savaşını takdir eden Çiçek, yıllardır Erciyes dağındaki turizm çalışmaları yapan Murat Cahid Cıngı’nın da başarılı çalışmalarla bir dağı, Türkiye’nin turizm destinasyonu haline getirmesinden dolayı şükranlarını iletti.

BÖHÜRLER’DEN ÖĞRENCİLERE HER TÜRLÜ KONUDA OKUMALARI GEREKTİĞİ TAVSİYESİ

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ise kendilerinin de gençlik yıllarında hayalleri olduğunu ifade ederek, buradaki gibi iyi bir eğitim, iyi bir ortam ve arkadaş grubunun doğru yolu bulmasının kolaylaştığını söyledi ve öğrencileri bu ortamda görmekten dolayı çok mutluluk duyduğunu ifade etti. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Böhürler, insanın iman gibi vatan gibi insanın kendi kültürü gibi bir sabiti olması gerektiği ve bununla birlikte insanların her türlü konuda okumaları gerektiği nasihatinde bulundu.

“HER GELDİĞİMİZDE DAHA DA ÇOK HEYECANLANIYORUZ”

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da buraya her geldiklerinde daha da çok heyecanlandıklarını belirterek, dijitalleşen dünyada öğrencilere nasihatlerde bulunarak, öğrencilerin bu eğitim yuvasında özel ve güzel projede bir arada olmasının önemine işaret etti.

Öğrenci buluşmasında, Başkan Büyükkılıç tarafından, protokol ve öğrencilere hediyeler takdim edildi.