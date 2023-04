Bakan Akar, ilçe ziyaretlerinde çiftçi ve besicilere iki ayrı müjde vererek, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan Kayseri’nin de yararlanacağını, ayrıca tarımsal sulamada yüzde 50 indirim uygulanacağını söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte Yahyalı ve Develi’de vatandaşların coşku dolu ilgi ve sevgisiyle karşılaştı.

İlçe ziyaretlerine tüm hızıyla devam eden Başkan Büyükkılıç ile Bakan Akar, gittikleri her ilçede olduğu gibi Yahyalı ve Develi ilçelerinde de vatandaşların yoğun sevgisiyle karşılanırken, iki ilçede de gönülleri fethetti. İlk olarak Yahyalı ilçesine giden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, burada ilçe sakinlerinin coşkusuyla karşılaştı.

Yahyalı Kadın ve Gençlik Merkezi'nde ‘İşte ordu, işte komutan’ ve ‘Yahyalı seninle gurur duyuyor’ sloganları ile kürsüye çıkan Bakan Akar, burada vatandaşa hitap ederek, “Mertliğini, dürüstlüğünü, yiğitliğini bildiğim, her şekilde çalışan eli nasırlı kardeşlerim hepinizi kutluyorum. Sağ olun, var olun” dedi.

BAKAN AKAR’DAN İKİ ÖNEMLİ MÜJDE

Tarım ve hayvancılık konusunda iki müjde veren Bakan Akar, şunları söyledi: “Size müjde de vereyim. Bu konuda Valimiz Belediye Başkanımız, ilgili diğer arkadaşlarımızla beraber çalıştık. Tarım Bakanımızla görüştük, bize müjdeyi verdi. Kırsal kalkınma meselesinde IPARD konusuna Kayseri de dahil oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Diğer taraftan da yine elimizden geldiğince Bakan arkadaşlarımla görüştük, konuştuk, her türlü baskıyı yaptık ve sulamada da yüzde 50 indirim geldi, o da hayırlı uğurlu olsun. Tarım, hayvancılık ülkemizin zemini, temeli, çok önemli ve bu konuda devletimiz, hükümetimiz her türlü desteği sağladı, sağlayacak. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda son derece duyarlı, çiftçimizin yanında, hayvancılığımızın yanında. Olabildiğince kolaylaştırmak, verimli hale getirmek için her türlü talimatı verdi, veriyor.”

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’e teşekkürlerini ileten Başkan Büyükkılıç da, ‘Coşku ve heyecanınla muhteşemsin Yahyalı’ diyerek, “Bakanımız Sayın Hulusi Akar ile birlikte ziyaret ettiğimiz Yahyalı’da bizleri sevgiyle bağrına basan ve her daim yanımızda olan kadirşinas Yahyalılı hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’IN MEMLEKETİNDE BÜYÜK SEVGİ SELİ

Daha sonra Başkan Büyükkılıç ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın memleketi olan Develi’ye geçti. Develi’nin misafirperver ve sıcakkanlı insanlarıyla bir araya gelen Bakan Akar, Develi Kadın ve Gençlik Merkezi'nde ilçe sakinlerine seslenerek, “Bu güzel ev sahipliğinizden dolayı, şahsım adına, arkadaşlarım adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Gece gündüz demeden sizler için çalışmaya devam edeceğiz. Develi’nin ne kadar güzel, ne kadar güçlü olduğunu Memduh başkandan devamlı dinledik. Kardeşliğinizden, dostluğunuzdan, sevginizden, güvenizden dolayı hepinize saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’a ve ekibine ev sahipliğinden dolayı teşekkür eden Büyükkılıç, “Bakanımız Sayın Hulusi Akar ile birlikte Develimizin misafirperver ve sıcakkanlı insanlarıyla bir araya geldik. Onlar her zaman olduğu gibi bize ilgi ve sevgilerini görtermekten geri durmadılar. Sayın Bakanımızla bizleri coşkulu bir kalabalıkla karşılayarak misafir ettiler” şeklinde konuştu.

“ŞIHLI’NIN YİĞİT EVLADISIN YİĞİT”

Bakan Akar’a, isminin yazılı olduğu Develi Belediyespor’un forması hediye edilirken, Develili vatandaşlar Başkan Büyükkılıç’a ‘Şıhlı’nın yiğit evladısın yiğit, Allah razı olsun’ diyerek dua ve teşekkür ettiler.