Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ile birlikte Tomarza ilçe ziyaretinde vatandaş tarafından meşalelerle coşkuyla karşılaştı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda Tomarza ilçesine ziyaret gerçekleştiren Bakan Akar, Başkan Büyükkılıç, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, ilçe sakinleri tarafından sıcak, sevgi ve ilgisiyle karşılandı. İlçe sakinleri tarafından meşalelerle coşkuyla karşılanan Bakan Akar ve Başkan Büyükkılıç, vatandaşlar ile kucaklaştı.

Burada ilçe sakinlerine seslenen Büyükkılıç, “Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Vermiş olduğunuz desteklerden dolayı Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. 28 Mayıs’ta hem sandığa gideceğiz hem de sandıklara sahip çıkacağız. Sizleri seviyoruz, sizlere minnettarız. El ele, gönül gönüle, değerli büyüğümüz bakanımızın önderliğinde Kayserimizi, Tomarza’mızı daha iyi noktalara taşımak için hep beraber cumhur ittifakı olarak koşturacağız. Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun” diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, ilçe sakinlerine hitap ederek, “Bu asil milletin mensubu olmaktan dolayı, Kayserili olmaktan dolayı sizlerle gurur duyuyoruz, sağ olun, var olun. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Kayserililerin gururu olduğunu belirtti.