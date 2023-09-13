Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentsel dönüşümde prestijli projelerden olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nde 126 daire ve 9 iş yerinin bulunduğu E Blok Anahtar Teslim Töreni’ne katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden, Kayseri’nin ve Türkiye’nin vizyon projelerinden olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi hızla yükseliyor.

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nde tamamı 510 bin metrekarelik bir dönüşüm alanında, 624 adet binada, 3 bin 800 adet konut, bin 620 adet iş yeri, 400 adet depo, dernek gibi diğer nitelikteki bağımsız bölüm olmak üzere, toplam 5 bin 820 adet bağımsız bölümün dönüşümü söz konusu olurken, bu kapsamda 126 daire ve 9 iş yerinin anahtar teslimi yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen E Blok Anahtar Teslim Töreni’ne Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk ve Ali Hasdal, daire başkanları, genel müdürler ile hak sahipleri katıldı.

Başkan Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada, “Kayseri’mizi Kayseri yapan bu güzel ekibe teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak hepsinden razı olsun, biz birlikte bir aile anlayışı içerisinde ekip halinde bu çalışmaları yapıyoruz” dedi.

Kayseri’nin şehircilik açısından geçmişten beri takdir edildiğini belirten Büyükkılıç, her geçen gün daha güzel, daha modern, günün koşullarına uygun bir şehir ortaya çıktığını ifade ederek, “Amacımız insanın konforu, amacımız insanımızın huzuru ve bu şehrin sahiplenme duygusudur. Bu şehir hep güzelliklerle anılmış ve konuşulmuştur. Biz eser bırakan, iz bırakan anlayışı içerisinde çalışmalarımızı yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Türkiye’de son depremler sonrası kentsel dönüşümün şehircilik açısından daha önem arz ettiğini, bu alanda Afet İşleri Daire Başkanlığı kurduklarını, yapılan ve yapılacak olan çalışmaları gözden geçireceklerini söyleyen Başkan Büyükkılıç, Fas’ta yaşanan deprem afeti sonrası hayatını kaybedenlere baş sağlığı da diledi.

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projes’inin etap etap hayata geçirildiğine dikkat çeken Büyükkılıç, “Önemli olan birbirimizi anlamak, niyetimizi anlamak, samimi olarak niyetimizi hayata geçirmektir. Bu şehir hep beraber bir anlam ifade eder. O açıdan biz insanımızın elinden tutacak bir yaklaşım içerişinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sahabiye projesi etap etap hayata geçiriliyor” ifadelerinde bulundu.

“MAHALLEYİ YEŞİLİ İLE SOSYAL DONATISIYLA, OTOPARKIYLA YAŞANABİLİR BİR HALE GETİRME”

Başkan Büyükkılıç, Sahabiye’de 510 bin metrekarelik bir dönüşüm alanı olduğunu kaydederek, “Bunun tamamı riskli alan olarak Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanmış, depremle birlikte de hakikaten bu konu çok daha önem arz etmiştir. 624 binada 3 bin 800 konut, 1620 iş yeri, 400 tane de değişik özellikteki yapı olma üzere toplam 5 bin 820 bağımsız bölümün dönüşümünden söz ediyoruz. Bu yapıların yaklaşık inşaat alanı da 650 bin metrekaredir. Yeşili yetersiz, otoparkı yetersiz dolayısıyla sosyal donatısı yetersiz bir mahalleyi yeşili ile sosyal donatısıyla, otoparkıyla yaşanabilir bir hale getiriyoruz. Mevzuata uygun yapıyı yaptıktan sonra hiçbir sıkıntının olmadığını hep beraber gözlemledik. Kayseri depremden etkilendi ama can kaybının olmaması hepimiz için teselli vesilesi oldu. Bundan sonra bizim daha dikkatli, daha donanımlı, daha gayretli çalışmaları sürdürmemiz lazım” şeklinde konuştu.

“BİZ SİZLERİN EVLATLARIYIZ, BİZ SİZLERİN TEMSİLCİLERİYİZ, SİZLERİN HİZMETKÂRLARIYIZ”

Kayserililerin temsilcileri ve hizmetkârları olduklarına vurgu yapan Büyükkılıç, şunları söyledi: “Etapları takip ediyorsunuz, daha önce anahtarları verildi. Şimdi geldik E Blok anahtar teslim törenine. Şuanda E Blok’ta 126 konut ve 9 işyeri bulunuyor, yapısı tamamlandı. Hak sahiplerinin anahtarını burada vereceğiz. Ağız tadıyla otursunlar diye de dua edeceğiz, bizler de sizlerden dua bekleyeceğiz. Biz sizlerin evlatlarıyız, biz sizlerin temsilcileriyiz, sizlerin hizmetkârlarıyız. Onun dışında başka bir şey yok, hükmeden değil hizmet edeniz. Ekibimizi kutluyorum, ekibimize teşekkür ediyorum. İnşallah diğer kısımların da tamamlanması yönünde irade göstererek yolumuza devam diye buradan paylaşıyoruz. Hak sahiplerine hayırlı uğurlu olsun. Ağız tadıyla, huzurla evlerinizde oturun diye dua ediyoruz.”

HAK SAHİPLERİNE SECCADE HEDİYE ETTİ, DUA İSTEDİ

Başkan Büyükkılıç, anahtar teslim törenine özel olarak 126 dairenin hak sahiplerine anahtarları ile birlikte 126 tane seccade hediye etti. Büyükkılıç, “Namaz kıldıkça bizleri de unutmasınlar, bu milleti unutmasınlar, Kayseri’mizin güzel insanlarını, başta manevi mimarımız Seyyid Burhaneddin Hazretleri, tabi ki Mimar Sinan’ımız, Hunat Hatun, Gevher Nesibe Sultan gibi güzel insanlar olmak üzere bizleri de duadan unutmasınlar” dedi.

Başkan Büyükkılıç, daha sonra hak sahiplerine evlerinin anahtarlarını takdim etti.

Sıcak ve samimi bir ortamda geçen törende Büyükkılıç, vatandaşlarla sohbet ederken, hak sahipleri de Başkan Büyükkılıç’a hem dua hem de teşekkür ettiler.

Sahabiye, değişim ile birlikte güvenli ve huzurlu bir çevre sunan, modern ve estetik yapısıyla bir cazibe merkezi olan parkları ve yeşil alanlarıyla insanına nefes aldıran, iş dünyası için cazibe merkezi olacak ve otoparklarıyla hayatı kolaylaştıran, engelsiz, insana ve çevreye duyarlı, tarihi ve kültürel mirasıyla turizme can katan bir bölge haline gelecek.