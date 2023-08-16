Kayseri Şeker sözleşmeli ekim yapan çiftçilerine 195 milyon 634 bin TL tutarında "2. Sulama Avansı" ödemesi yaptı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Pancar ekiminin başlangıcından bu yana verdiği tohum, gübre, ilaç, motorin gibi ayni ve ekim, çapa, bayram, sulama gibi nakdi avanslarla üreticiyi tarlada yalnız bırakmayan Kayseri Şeker, yine çiftçisine tam destek verdi.

Kayseri, Yozgat, Tokat, Sivas, Nevşehir illerinde 21 Bölge Müdürlüğüne kayıtlı 15 bin 696 sözleşmeli çiftçiye toplam 195 milyon 634 bin TL tutarında ikinci sulama avansı ödemesi yapıldı.

Pancarın tarladan sofraya olan meşakkatli yolculuğunda çiftçinin her aşamada yanında olan ve yalnız bırakmayan Kayseri Şeker, üreticiye yönelik desteklerin zamanında yapılmasına büyük önem veriyor. İkinci sulama avansı ile birlikte Kayseri Şeker’in, bu yıl içerisinde bugüne kadar çiftçiye ayni ve nakdi olmak üzere verdiği destek tutarı 1 milyar 925 milyon 945 bin 385 lira oldu.

Üreticilerinin ihtiyaçlarının karşılanmasını ve önceliklerinin her zaman çiftçisinin mutluluğu olduğunu dile getiren Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, konuya ilişkin şu görüşlere yer verdi: ‘’Biz Kayseri Şeker olarak çiftçilerimizi, ekimden hasada kadar olan süreçte yalnız bırakmıyoruz üreticilerimize finansman noktasında elimizden gelen desteği zamanında sağlamaya özen gösteriyoruz. Bugün de hem ekonomiye hem de çiftçimize can suyunun devamı olan 2. Sulama avansını ödedik. Her zaman belirttiğimiz gibi üretimin her aşamasında, çiftçinin alın teri kurumadan ihtiyaçlarının giderilmesini kendimize bir vazife edindik. Biz dün olduğu gibi bugünde, yarında ve her zaman çiftçimizin yanında olacağız. Bereketli olsun, Allah ağız tadıyla harcamayı nasip etsin” dedi.