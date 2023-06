262 milyon 811 bin lira çapa avansını çiftçisinin banka hesaplarına yatıran Kayseri Şeker çiftçisine garantör olarak ton başına 180 lira olmak üzere Zirai Temlik Kredisi’ni açtı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Tarladan fabrikaya uzanan tüm süreçleri özenle takip eden ve tarımın gelişmesine verdiği önemi, üreticisine destek vererek gösteren Kayseri Şeker, Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal fabrikalarına bağlı 21 bölgede üretimin her aşamasında çiftçisi ile birlikte, sektörün lideri olmaya devam ediyor.

Ülke ekonomisinin geliştirilmesi, bereketli toprakların korunması adına sürdürülebilir tarımsal projeleri ile adından sık sık söz ettiren ve tarladan sofraya uzanan tüm süreçleri özenle takip eden Kayseri Şeker, 15 bin 696 sözleşmeli çiftçisinin banka hesaplarına 262 milyon 811 bin lira çapa avansı yatırırken, ayrıca zirai temlik kredisini açtı.

Kayseri Şeker’in garantör olduğu anlaşma çerçevesinde sözleşmeli ekim yapan çiftçiler Vakıfbank, Ziraat Bankası ve İş Bankası’ndan ton başına 180 lira olmak üzere cazip faiz oranlarıyla zirai temlik kredisi kullanabilecek.

Çapa avansı ve zirai temlik kredilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, çiftçinin ve üretimin her zaman yanında olduklarına dikkati çekerek şu görüşlere yer verdi: "Biz Kayseri Şeker olarak pancar tohumlarının toprakla ilk buluştuğu andan, ürünün fabrikaya teslim edildiği ana kadar üreticimizin her durumda yanındayız. Kayseri Şeker bir çiftçi kuruluşudur. Bu yönüyle Türkiye’nin ve Kayseri’nin önemli bir değeridir, bu kuruma en büyük değeri katan üreticilerimizin, maddi manevi her türlü ihtiyaçlarının karşılanması, onlara her konuda destek bizim en önemli hedefimiz ve görevimizdir. Bu düşünceden hareketle dün itibarıyla Kayseri, Turhal ve Boğazlıyan fabrikalarımıza sözleşmeli ekim yapan 15 bin 696 çiftçimize, 262 milyon 811 bin liralık çapa avansı ödemesini gerçekleştirdik. Bugünde çiftçilerimize garantör olarak zirai temlik kredilerini açtık. Çiftçimizi desteklemeye, üretimlerini rahat bir biçimde gerçekleştirmelerini sağlamaya devam edeceğiz" dedi.