Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Kayseri Şeker Fabrikası 5’inci Tarla Günleri etkinliğine katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra tarım ve hayvancılık alanında imza attığı projelerle çiftçiler ve üreticilerin takdirini toplayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Şeker Fabrikası 5’inci Tarla Günleri etkinliğinde Şeker Pancarı üreticisi çiftçilerle bir araya geldi.

Kayseri Şeker Fabrikası Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe Başkan Büyükkılıç ve Vali Gökmen Çiçek’in yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili S. Bayar Özsoy, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, ziraat odaları başkanları, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Kayseri Şeker 5. Tarla Günleri’nde konuşan Başkan Büyükkılıç, Şeker Fabrikası denilince aklına eski başbakanlardan Adnan Menderes’in geldiğini belirterek Menderes’i rahmetle andı. Büyükkılıç, Kayseri Şeker’in kent için önemli bir değer olduğunu kaydederek, “Kayserispor’umuz nasıl bir değerse Kayseri Şeker’imiz de Kayseri’mizin en önemli değerlerinden birisi. Biz değerlerimize sahip çıkmayı kendimize görev sayarız. Erciyes’imiz bir değer, hayırsever iş adamlarımız hepimiz için bir değer. Biz bu anlayış içerisinde birliğin, beraberliğin, dayanışmanın sahiplenilmesinin önemli olduğunu paylaşmak istiyorum. Kayseri Şeker’imizle ilgili veriler hepimizin göğsünü kabarttı. Tüm çiftçilerimizi tebrik ediyorum. Kayseri’mize de bu yakışırdı. Kayseri’mizin gururu bir şeker fabrikasından söz ediyoruz” diye konuştu.

“EL ELE, GÖNÜL GÖNLE”

Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçe belediyesinin ele ele, gönül gönle Kayseri’ye hizmet ettiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Başta Kayseri’mizin medar-ı iftiharı Mehmet Özhaseki Bakanımız olmak üzere, çok değerli valimiz ele ele veriyoruz, sevincini de sıkıntısını da paylaşıyoruz. Milletvekillerimizle, kurum ve kuruluşlarımızla, odalarımızla şehrimizin huzurunu önemseyerek daha çok hizmet etmek, bizi seven, güvenen ve seçen kardeşlerimize layık olmak, kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden hepsinin hizmetkârı olma anlayışı içerisinde çalışmak bizim olmazsa olmazımız” şeklinde konuştu.

“ÇİFTÇİSİYLE, ÜRETENİYLE BİZ SİZLERİ SEVİYORUZ, EMİRLERİNİZE AMADEYİZ”

Büyükkılıç, çiftçilerin emirlerine amade olduklarına vurgu yaparak, “Mevla’m bizi sizlere layık kılsın diye temennilerde bulunuyoruz. Kayseri’miz gelişiyor, güzelleşiyor. Kurum ve kuruluşlarıyla, ihracattaki rakamlarıyla, yatırımlarıyla, sanayi ve ticaret şehri diye nitelendirilirken şimdi de tarım ve hayvancılıkta biz de varız diyerek çiftçisiyle, üreteniyle biz sizleri seviyoruz, dua ediyoruz. Emirlerinize her zaman amadeyiz. Ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında vatanına, milletine, devletine sahip çıkan yöneticiler olmayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Vali Çiçek de çiftçilere hitap ederek, "Hep beraber bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelenin en büyük aktörlerinden birisi de çiftçilerimizdir" dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy da Başkan Büyükkılıç’ın yıllardır çiftçilere verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkat çekerek, çiftçilerin yeni tarım tekniklerine adaptasyonlarını sağlayarak Avrupa pancar çiftçilerinin verim seviyelerine ulaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, yerli ve milli tohumdan üretilen şeker pancarını inceleyerek, bilgi aldılar.