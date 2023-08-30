Kayseri Şeker Fabrikası AŞ’nin 68. Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı Şirket ortaklarının katılımıyla gerçekleştirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Şeker 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan Genel Kurul elektronik ve fiziki ortamda katılım gerçekleşti.

Gündemdeki maddelerin tek tek okunarak oylamaya sunulduğu toplantıda Yönetim Kurulu Üyeliği seçimi de gerçekleştirildi.

Genel Kurulda konuşan, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Şeker Sektöründe Türkiye’de ilkleri başardıklarına vurgu yaparak şu görüşlere yer verdi:

“Geçtiğimiz kasım ayında yine bu senenin çiftçi açısından cazip bir yıl olabilmesi ve pancar ekiminin cazip bir hale gelmesi için sektörde ilk olarak avans fiyatını belirleyerek çiftçimiz ile paylaştık. Önceki yıl 1000 TL/TON olarak belirlemiştik sonra üretim döneminde bu fiyatı güncelleyerek 1.400 TL/Ton ve buna ilave olarak 50 TL/Ton kota tamamlama pirimi açıklamıştık. Bu yıl temin edeceğimiz pancar avans fiyatını 1800 TL olarak açıkladık.

Bu avans fiyatını özellikle belirtmemdeki sebep şu: Bunun sonucunda, Türkiye deki pancar çiftçisi ciddi bir şekilde pancar ekimi konusunda istek ortaya koydu ve Türkiye de bu sene bahar aylarında ekilen pancar rekor seviyede ekilmiş oldu. 2020 yılında 3 milyon 350 bin dekarda ekilen pancar bu sene 3 milyar 700 bin dekar alanda gerçekleşti. Bizde bunun öncüsü olarak aynı performansı ortaya koyduk. 2020 yılında 570 bin dekarda pancar ekilmişken bu sene 610 bin dekarda pancar ekimi gerçekleşti. Kayseri Şeker ilk defa bu kadar bir ekimi gerçekleştirmiş oldu. Bunu büyük bir başarı olarak değerlendiriyorum”.

Halka arz ile de çok önemli bir adım attıklarını belirten ve Kayseri Şeker’in ilklerini tek tek sıralayan Başkan Akay, konuşmasının devamında şunları söyledi: "Mayıs ayı içerisinde Türkiye seçim atmosferinde ve borsada bir takım büyük riskler oluşmasına rağmen şirketimize olan güvenimiz sonucunda geri adım atmayarak müracaatımızı sonuçlandırmak için gayret gösterdik Sermaye Piyasası Kurulu’nun onaylaması Borsa İstanbul’un kabul etmesi sonucunda 18 Mayıs itibariyle Kayseri Şeker'in halka arz işlemi gerçekleşmiş oldu. Şeker Sektöründe faaliyet gösteren bu büyüklükte bir şirketi halka arz etmenin gururunu yaşıyoruz, Şirketimiz açısından bu da gerçekten çok önemli bir adımdı.

Biraz önce bağımsız denetim raporu okundu finansal raporların değerlendirilmesi yapılıyor, Kayseri Şeker şu ana kadar elde etmiş olduğu başarılarına yeni bir tanesini daha ekledi ve şimdiye kadar ki en yüksek karlılığı açıklama başarısını gösterdi. Onun dışında Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan finansal tablolarda 4 milyar 133 milyon gibi bir kar açıkladı.

Kayseri Şeker geçtiğimiz haziran ve temmuz aylarında yaklaşık 800 personele muvakkatlık kadrosu vererek kazancını istihdama ve yatırıma yönlendirip başarısına başarı katmaya devam ediyor.

2018 de Turhal’ın alınmasıyla Üretim Kotamızda 100 bin ton ilave bir kota artışı olmuştu ve şirketin kotası yaklaşık 430 bin Tona ulaşmıştı. Yeni bir fabrika almadan yaptığı yatırımlar ile kapasitesini artırıp kotasını tamamlama başarısı gösteren Kayseri Şeker bu başarının karşılığında Ağustos ayı başında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Yaklaşık 430 bin Ton olan kotası 45.320 Ton artırılarak 475 bin Tona ulaşmıştır. Bu Kayseri Şeker’in üretimdeki gücünü yansıtmaktadır, bununda altını çizmek gerekiyor.

Bir diğeri de geçtiğimiz hafta içinde sendikalı işçilerimiz le ilgili toplu sözleşmeyi sonuçlandırdık daha önce toplu sözleşme kapsamı içerisinde olmayan personelimize ocak ayı ve temmuz ayında verdiğimiz zamlarla 2’lik bir ücret artışı gerçekleştirmiştik, tabi sendikalı işçilerimizin de toplu sözleşme kapsamında ücretlerinin bunun altında olmaması gerekiyordu buradaki iş barışı açısından çalışma barışı açısından ve kardeşlik hukuku açısından büyük şeker ailesinin birliği bütünlüğü açısından sendikalı personele de böyle bir zam yapılması gerekiyordu ücret bazında sosyal yardımlar hariç 7,5 artış gerçekleşmiş oldu bu da sektörde gerçekten önemli bir adım oldu. Bu başarıları ortaklarımız, çalışanlarımız, çiftçilerimiz ve Yönetim Kurulumuz ile hep birlikte gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz”.

Genel Kurulda yönetim kurulu üyeliklerine mevcut yönetim kurulu üyeleri yeniden seçildi.

Hurşit Dede, Kayseri Şeker yönetim kurulu başkanlığı görevine yeniden getirilirken, başkan vekilliği görevi Gökhan Güzar’a verildi.