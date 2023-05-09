Kayseri'nin Talas Belediyesi tarafından hizmete sunulan Zincidere 100. Yıl Mesire alanı her kesimden vatandaşın beğenisini topluyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği muhtarlar toplantısının bu ayki adresi, yeni hizmete giren Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı oldu. Burada Başkan Yalçın’a gündemle ilgili düşüncelerini aktaran mahalle muhtarları, toplantı sonunda mesire alanını ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çok beğendiklerini ve gururlandıklarını ifade eden muhtarlar, adeta Karadeniz bölgesindeki güzelliğin Talas’a taşındığını dile getirerek burasını şehre kazandıran Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

“BURASI ANLATMAKLA BİTMEZ, ÇOK GÜZEL OLMUŞ”

Alaybeyli Muhtarı Ender Şahin, “Burası anlatmakla bitmez, insanların gelip görmesi gerekir.” sözleriyle hayranlığını dile getirdi. Ortamın çok güzel olduğunu söyleyen Muhtar Şahin, “Gerçekten muazzam, burası çok güzel, buranın böyle güzel bir hale geleceğini tahmin bile edemezdim. Ben, Başkan Yalçın’a teşekkür ediyorum. Vatandaşlara da çağrı yapıyorum özellikle hafta sonlarını geçirmek için buraya gelebilirler, gönül rahatlığıyla burada vakit geçirebilirler.” dedi.

Kamber Muhtarı Ömer Navruz da alandaki yapılarda kullanılan taşların Kamber Mahallesinden getirildiğini söyleyerek görülmeye değer bir mesire alanı oluşturulduğunu dile getirerek Başkan Yalçın’a teşekkürlerini iletti.

Başakpınar Muhtarı Cemalettin Sivritaş da, bu mesire alanıyla önemli bir ihtiyaca cevap verildiğini kaydederek, ortamın çok güzel tasarlandığını ifade etti. Doğayla iç içe bir ortamın oluşturulduğunu belirten Sivritaş, doğal ortamın korunarak yapılan bu eserden dolayı mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

“BAŞKAN YALÇIN KARADENİZ’İ BURAYA TAŞIMIŞ”

Endürlük Muhtarı Hüseyin Yıldırım da Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı’nın çok güzel olduğunu ve çok beğendiğini ifade etti.

Çatakdere Muhtarı Seyit Ahmet Karabulut da, Başkan Yalçın’a teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “Karadeniz’in aynısını buraya getirmiş. Burada artık mangal yapmak için arabada odun ve kömür taşıma derdi, mangal yakma zahmeti yok. Buraya çok güzle bir doğalgazlı mangal sistemi yapılmış, yemek malzemesini alıp gelen burada pişirip rahatlıkla yiyebilecek. Çok güzel olmuş Başkan Bey’in emeğine sağlık.” dedi.