Talas Belediyesi’nin Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’ bugün misafirlerini ağırlıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Talas ilçesinin tarihi güzelliklerini barından Harman Mahallesi Meydanına her ayın 1. ve 3. pazar günü kurulan pazarda birbirinden kıymetli el emeği ürünler alıcılarını bekliyor.

Her kurulduğunda büyük ilgi gören pazara bu hafta da vatandaşların yine büyük ilgi gösteriyor.

El işi tekstil ürünlerinden ahşap çalışmalarına kadar pek çok el emeği ürünü vatandaşlarla buluşturacak pazarda, ayrıca ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar birçok ürün satışa sunulacak.