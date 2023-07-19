Kayseri'nin Talas Belediyesi yol yapım ve asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Hem Talas’ın 3 önemli mahallesini birbirine bağlayan hem de bu mahalleleri viyadük ile Malatya Yolu’na bağlayan Erciyes 3. Caddenin asfaltlama çalışmaları gerçekleştirildi.

İlçenin en önemli mahallelerinden olan Mevlana, Yukarı Talas ve Tablakaya Mahallelerini kesiştiği güzergah olan Erciyes 3. Caddede yol düzenleme çalışması başlatan Talas Belediyesi, 1000 metre uzunluğundaki hat üzerinde asfaltlama ve çevre düzenleme işlemlerini gerçekleştirdi.

Toplamda bin 500 ton sıcak asfaltın kullanıldığı ve yaklaşık 15 Metre genişliğe sahip yol ile bu üç mahalle arasında köprü görevi görürken mahalleleri viyadük ile Malatya Yoluna da bağlanmış oluyor.