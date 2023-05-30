Kayseri'nin Talas Belediyesi camilere yaptığı hizmete bir yenisini daha ekledi. Daha önce dezenfeksiyon ve temizlik işleri yapılan camilerde artık halılar da Talas Belediyesi tarafından yıkanıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Talas Belediyesi tarafından ilçe genelindeki camilerde düzenli olarak geçekleştirilen temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının kapsamı genişletildi. Bu doğrultuda 54’ü merkezde, 26’sı kırsalda bulunan toplam 77 caminin halıları kurulan özel ekip tarafından yıkanmaya başladı.

Kurban Bayramına kadar sürecek çalışmalar kapsamında cami halıları sıcak sulu özel sistemle yıkanıyor, durulanıyor ve kurulanıyor. Depremden etkilenen vatandaşların sığınak noktası haline gelmesiyle ayrı bir önem kazanan camilerdeki yapılan bu çalışmayla halılar, daha kısa sürede ve etkili şekilde temizleniyor.

SAĞLIĞA ZARARSIZ ŞEKİLDE DEZENFEKSİYON

Talas Belediyesi tarafından cami temizliği için özel oluşturulan ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, insan sağlığına zarar vermeyen temizlik ürünleri kullanıyor. Temizlik ve hijyen uygulaması kapsamında iç mekanların süpürülmesinden pencere, avize ve ayakkabılıkların silinmesine kadar detaylı işlemler gerçekleştiriliyor. Halıların yıkanmasının ardından uygulanan ULV işlemiyle dezenfeksiyon yapılan camiler, daha temiz ve hijyenik şekilde ibadete hazır hale getiriliyor.