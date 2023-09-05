Kayseri Talas Belediyesi'nin ilçedeki yapı stoğunu yenileyerek daha güvenli ve modern yerleşim alanları inşa etmek amacıyla başlattığı kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)=

Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Halef Hoca Caddesi üzerinde bulunan ve toplam 10 bloktan oluşan Menekşe Sitesi’nin yıkımına başlandı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremden önce başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarını hatırlatarak ilçede şu anda 41 farklı noktada kentsel dönüşümün devam ettiğini belirtti.

Başkan Yalçın, riskli yapıların ortadan kaldırılarak çağdaş mimari anlayış içerisinde depreme dirençli yerleşim alanları oluşturmak için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü sözlerine ekledi.