Cumhuriyetin 100. yılını anlamlı kılmak ve coşkulu şekilde kutlamak isteyen Kayseri Talas Belediyesi, özel etkinlikler ve açılışlar planladı.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Talas ilçesinde Talas Belediyesi tarafından “Festival Talas 100. Yıl Etkinlikleri” adı altında yıl boyu gerçekleştirilecek etkinliklerin ilkinde kadınlara özel sinema gösterimi yapılacak.

Başrollerini Demet Akbağ ve Yetkin Dikinciler’in paylaştığı ‘Nadide Hayat’ filmi için kadınlar matinesi düzenlenecek.

30 yıllık hayat arkadaşını kaybedince büyük bir boşluğa düşen Nadide’nin (Demet Akbağ) hayata tutunma mücadelesini konu edinen film, Talas Gezegen Düğün Salonunda 25 Temmuz Salı günü saat 15.00’te başlayacak ve ücretsiz olarak takip edilebilecek.