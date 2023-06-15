Kayseri'nin Talas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde ürünlerin fiyatlarını denetledi.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Ekipler, zincir marketlerde kasa ile raf fiyat uygunluğu başta olmak üzere stokçuluk ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, denetimlerin sürdüğünü belirterek, “Vatandaşın güvenli alışveriş yapabilmesi için zabıtamızın yaptığı denetimler periyodik olarak devam ediyor. Denetimler sonucunda uygunsuzluğu tespit edilen firmalara belediye encümenimizce cezai işlem uygulanıyor.” diye konuştu.

Yalçın, Talaslı vatandaşların karşılaştıkları sorunları 0549 388 25 27 numaralı WhatsApp ihbar hattına iletmelerini istedi.