Kayseri Talas Belediyesi tarafından projesi yarışmayla belirlenerek yaptırılan ve yaklaşık 10 gün önce görkemli bir programla açılan Mevlana Mahalle Meydanı, bölge sakinlerinden tam not aldı.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Yaklaşık 85 bin nüfusu ile Kayseri’nin en büyük, Türkiye’nin 7. büyük mahallesi olan Mevlana Mahalle Meydanı 20 bin metrekarelik alanda birçok fonksiyonu içinde barındırıyor.

Türkiye’nin dört bir yanından mimarların katıldığı yarışma sonucunda ortaya çıkan proje ile yeniden düzenlenen ve Şeffaf Oda’dan Genç Ofise, Selçuklu Bilgi ve Kültür Evi’nden ATM’ler ve amfi tiyatro ile fatura ödeme noktasına kadar çok sayıda fonksiyonel bölümün yer aldığı meydan, kullanıcılardan da büyük beğeni aldı.

“ÇAY İÇİP BULMACA ÇÖZÜYORUM”

10 yıldır mahallede oturduğunu belirten Ahmet Ağca, meydanın çok güzel olduğunu ifade ederek, “Talas’ta böyle bir yerin olması çok güzel. Belediye başkanımızın burayı bu şekilde düzenlemesinden gerçekten mutlu oldum. Buraya gelip çay içmek, Selçuklu Bilgi Evinde oturmak, insanlarla sohbet etmek çok güzel. Kahvemi ve çayımı içip bulmaca çözüyorum. Çocuklarımla geliyorum. Onlar gençlik ofisine geçiyor. Kitap okuyup, masa tenisi oynuyorlar. Etraf da yemyeşil. Akşamları çocuklarla tenis oynuyoruz. Buranın yapılmasından çok mutluyum.” dedi.

“BELEDİYEMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN”

Mahalle sakinlerinden Hüseyin Düzenle ise, “Meydan çok güzel. Akşamları gelip hava alıyoruz, dinleniyoruz. Belediyemizden Allah razı olsun. Bizleri düşündü park yaptı.” değerlendirmesinde bulundu.

ÖĞRENCİLER DE BEĞENDİ

Meydandan bisikletiyle yararlanan gençlerden Şükran, meydanı çok beğendiğini ve çok güzel olduğunu söylerken, üniversite öğrencisi Vüsal da, Azerbaycan’dan eğitim için Kayseri’ye geldiğini kaydederek, “Güzel bir park alanı olmuş. Selçuklu Bilgi Evi de çok güzel, fiyatlar öğrenci için çok uygun.” diye konuştu.

Gençler ayrıca hem arkadaş ortamında hem de ailecek vakit geçirilecek bir meydan olduğunu anlatırken, yeşil alanın da oldukça ferahlatıcı olduğunu söyledi.

MEYDANDA NELER VAR?

Mevlana Mahallesi Meydanını baştan aşağı yenileyen Talas Belediyesi, bölgede fonksiyonel bir meydan ortaya çıkardı.

Amfi tiyatro, çocuk oyun alanı, Selçuklu Bilgi ve Kültür Evi, Genç Ofis, muhtarlık, kütüphane, gün evi, sanat evi, PTT şubesi, banka ATM'leri, abonman dolum noktası, fatura ödeme noktası, büfeler, taksi durağı, zabıta noktası, Kent Ekmek büfesi ve acil durum konteynerinin yer aldığı meydanda yürüyüş yolları, kamelyalar ve spor alanları bulunuyor.

Başkan Yalçın’ın her hafta çarşamba vatandaşlarla görüştüğü Şeffaf Oda ile acil durum konteyneri de meydanda yer alan önemli bölümler arasında yer alıyor.