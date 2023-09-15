Kayseri Talas'ta eylül ayı muhtarlar toplantısı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında Başkanlık Toplantı Salonunda düzenlendi.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Programın açılışında konuşan Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, muhtarlarla yapılan toplantıların verimli geçtiğini belirterek, “Mİstişare ederek şehrimizi yönetmek güzel bir şey. Başka ilçelerdeki muhtarlarımızın bizim bu birlikteliğimizi konuştuğunu duyuyoruz. Allah devlete zeval vermesin. Biz, devletin imkânlarını sizlerle istişare ederek adaletli bir şekilde paylaşmaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

“Bulunduğunuz mahallelerde devlet adamı olarak ilk başta sizler varsınız.” diyen Başkan Yalçın, şunları söyledi: “Sizler fedakârca çalışıyorsunuz. Muhtarlık özveri isteyen bir iş. İşler sizlerden bize doğru geliyor. İyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Eksiğimiz elbette olacaktır. Ben belediyecilikte 29’uncu yılımı çalışıyorum. Hizmet ve insanların ihtiyaçları bitmez ama yapacağız. Bir taraftan da eksikleri tamamlayacağız. Katkılarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ederim.”

MUHTARLARDAN BAŞKAN YALÇIN’A TEŞEKKÜR

Mahallelerle ilgili istek ve görüşlerini paylaşan muhtarlar da başta Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı hakkındaki olumlu düşüncelerini dile getirerek Başkan Yalçın’a mahallelerine yapılan diğer hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletti.

Programda ayrıca artık geleneksel hale gelen doğum günü pastası kesimi de gerçekleştirildi. Bu ay içinde doğan muhtarları tebrik eden Başkan Yalçın, hayırlı uzun ömürler diledi.