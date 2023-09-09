Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, basit bakım-onarım işlerini yerine getirmek amacıyla hayata geçirilen ve bugüne kadar birçok irili ufaklı talebi çözüme kavuşturan ‘Onarım Timi’nin çalışmalarını değerlendirdi.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Talas ilçesinde belediye ekibinin çalışmalarını yerinde inceleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, görev yapan personeli kolaylıklar diledi.

Hem Olay Yeri İnceleme Ekipleri tarafından tespit edilen eksiklikleri hem de vatandaşların iletişim merkezine ulaştırdıkları talepleri değerlendiren Onarım Timleri, 2023 yılı başından bugüne kadar 474 bakım onarım çalışması gerçekleştirdi.

Talas genelinde çalışmalarını sürdüren Onarım Timi, kilitli parke ve bordür tamiratından engelli rampası düzenlemesine, tabela düzeltme işinden temizlik ve küçük boyama işlerine kadar çeşitli konularda ortaya çıkan eksiklikleri gidererek ilçe sakinleri için daha güvenli ve konforlu bir ortam oluşturuyor.

“ZAMANDAN VE MALİYETTEN TASARRUF EDİYORUZ”

Konuya dair kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Mustafa Yalçın, “Talas genelinde çalışmalarımız devam ediyor ama basit problemlere anında çözüm üretmek amacıyla ‘Onarım Timi’ni kurmuştuk. Bu ekip sayesinde, daha büyük problemlerin oluşmasının önüne geçerek zamandan ve maliyetten tasarruf sağlarken, vatandaşlar için de konforlu ve güvenli bir yaşam alanı oluşturuyoruz” dedi.