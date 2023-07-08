Kayseri'nin Talas Belediyesi, sıcak yaz günlerine renk katacak sosyal etkinliklere hız kesmeden devam ediyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Geçtiğimiz hafta Çatakdere ve Başakpınar’da düzenlediği şenliklerle hemşehrileri bir araya getiren Kayseri'nin Talas Belediyesi, bu hafta sonu da Alaybeyli’de düzenleyeceği şenlikle kaynaşmaya vesile olacak.

Alaybeyli Mıçkır Mevkii Mesire Alanı’nda yarın 10.30’da başlayacak Geleneksel Alaybeyli Pilav Şenliği’nde katılımcılara etli bulgur pilavı ikram edilecek.

Çeşitli müzik ve halk oyunları gruplarının renk katacağı etkinlikte Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da Alaybeyli sakinleriyle bir araya gelecek.

PAZAR AKŞAMI NURİ SAVRUK KONSERİ

Aynı gün akşamı ise müzikseverleri hareketli bir konser bekliyor. Kayseri’nin son dönemde yetiştirdiği rock sanatçılarından Nuri Savruk ve arkadaşları, Ali Dağı 360’ta keyifli bir konsere imza atacak.

Pazar günü saat 20.30’da başlayacak konser ücretsiz olarak izlenebilecek.

ANTİKA PAZARI KENDİ YERİNDE KENDİ GÜNÜNDE

Öte yandan Talas’ın vazgeçilmezleri arasında yer alan Antika Pazarı da yine Harman Mahallesi’nde antika meraklılarının buluşmasına sahne olacak.