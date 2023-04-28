Kayseri'nin Talas Belediyesi, kış döneminin geride kalmasıyla birlikte yuvalarından çıkmaya başlayan sivrisinekler başta olmak üzere sıcaklıklarla artış gösterecek olan haşerata karşı ilaçlama çalışmalarına başladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Yerinde ve erken çözümün amaçlandığı çalışmalar kapsamında önümüzdeki yaz ayları için şimdiden önlem alınmış oluyor.

Kış uykusundan uyanmaya başlayan sivrisinekler ve bunların yumurta bıraktığı alanlarda yapılan ‘Larvasit Biyosidal İlaçlama’ yöntemiyle yaz mevsiminde özellikle haşerat kaynaklı oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Uygulama kapsamında metruk alanlar, mağaralar, çöp konteynerleri, gübrelikler, dere yatakları ile su birikintileri ve mazgallarda doğaya zarar vermeyen özel kimyasallarla ilaçlama gerçekleştiriliyor.