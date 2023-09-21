Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından 4 yıl önce hizmete açılan Talas Pati Evi, minik dostlara yuva sıcaklığı sağlamaya devam ediyor.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Türkiye’de sokak köpeklerinin durumu gündemdeki yerini korumaya devam ederken Başakpınar yolu üzerinde 7 bin metrekare alana kurulan Talas Belediyesi Geçici Hayvan Barınma ve Yaşam Merkezi’nde hem hasta ve bakıma muhtaç patiler tedavi oluyor hem de başıboş köpekler rehabilite ediliyor.

7 BİN METREKARELİK DOĞAL PATİ EVİ

Başkan Mustafa Yalçın’ın ‘100 Ağartan Projeler’ olarak adlandırılan projeleri arasında yer alan ve göreve gelmesinin hemen ardından 2019 yılında hizmete açılan Talas Pati Evi, yüzlerce patiye ev sahipliği yapıyor.

Türkiye’de doğal ortama sahip en uygun barınma evi olan ve 17 ayrı bölümün bulunduğu pati evinde yavrular, yaralılar ve yaşlı can dostlara doğal ortamda özel bakım veriliyor.

5 mağaranın yer aldığı pati evinde, açıldığı günden bu yana toplam 7 bin 540 köpek barınırken, bin 143’ü hayvanseverler tarafından sahiplenildi.

Doğal ortamdaki patiler bir yandan tedavi ve rehabilite edilirken, çocuklar da barınağa gelerek havyan sevgisine alışıyor.

İsteyen vatandaşların patileri sevebildiği ve sahiplenebildiği pati evi pazartesi ile cuma günleri dışında ziyaretçiler tarafından da gezilebiliyor.

KANUN ÇIKMADAN 3 YIL ÖNCE KURULDU

Öte yandan Talas Belediyesi Pati Evi’ni, nüfusu 75 bin den fazla olan belediyelerin geçici barınma merkezi yapma zorunluluğundan yaklaşık 3 yıl önce hayata geçirerek örnek bir uygulamaya imza atmıştı.