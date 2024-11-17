Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, UNESCO’nun kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.KAYSERİ (İGFA) - UNESCO’nun 79’uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Tarihi mirasın ve doğal güzelliklerin şehri Kayseri, UNESCO’nun en çok anacağı kenttir” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, pek çok medeniyete beşik olmuş, zenginlikler şehir Kayseri’nin sahip olduğu tarih ve kültür hazineleri ile tüm araştırmacıların ve tarihçilerin ilgisini çektiğine işaret ederek, “Kayseri’miz binlerce yıllık kadim tarihi ile zenginlikler şehir olmuş, tarih ve kültür hazineleri ile bezenmiştir. Bu yönüyle de pek çok araştırmacı ve tarihçilerin ilgisini çekmiştir. Bizler de yerel yöneticiler olarak bu nimetlerden hareketle altının kıymetini sarrafın bilmesi anlayışıyla hareket ederek bu değerleri tanıtmaya, değerlendirmeye, gün yüzüne çıkarmaya gayret ediyoruz. Özverili çalışmalarımız neticesinde UNESCO geçici listesine kazandığımız değerlerimiz yine gayretlerimiz ile kalıcı listeye dâhil olacaktır temennisindeyiz” diye konuştu.

Kayseri’nin, UNESCO’nun listesine eklenen pek çok zenginliği bulunduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, bundan sonra da Kayseri’nin, keşfedilen yeni değerlerle adını duyurmayı sürdüreceğini ümit ettiklerini söyleyerek, “Kayseri’miz saklı bir tarih hazinesidir. Ümit ediyorum ki yeni tarihi keşiflerle şehrimiz daha fazla anılırken, UNESCO listesindeki yeri ile de adını daha fazla duyuracaktır. Bu vesile ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün 79’uncu kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Nice güzel faaliyetlerle buluşmayı diliyorum” şeklinde mesajını sonlandırdı.