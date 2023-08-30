Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyeleri tarafından üniversite- sanayi iş birliği kapsamında bölgede ilk olarak çimentosuz ultra düşük karbon salınımlı yapı malzemelerinin endüstriyel olarak üretimi gerçekleştirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

ERÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Cengiz Duran Atiş, Prof. Dr. Okan Karahan, Doç. Dr. Serhan İlkentapar, Doç. Dr. Uğur Durak, YÖK 100/2000 Bursiyeri Ezgi Örklemez ile Abdullah Gül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Burak Uzal, Prof. Dr. Niğmet Uzal ve Arş. Gör. Sedat Gülçimen tarafından yeşil dönüşüme yönelik sürdürülebilir üretimin geliştirilmesi kapsamında Birliktaş Beton Yapı Elemanları Firması’nın tesislerinde çimentosuz ultra düşük karbon salınımlı yapı malzemelerinin endüstriyel olarak üretimi gerçekleştirildi.

Üretim kapsamında bölgede endüstriyel olarak ilk kez çimentosuz ultra düşük karbon salınımlı parke ve bordür üretimi yapıldı.

Üretilen parke ve bordürlerin gerek Ülkede gerekse de Kayseri’de inşaat malzemesi sektöründe sürdürülebilir üretim ve iklim-nötr geçiş hedefinde endüstriyel olarak örnek olacak olan çalışma, düşük karbonlu yenilikçi üretim teknolojilerinin geliştirilmesinde endüstriyel atıkların, Kayseri'deki volkanik malzemelerin ve inşaat yıkıntı atıklarının atık yönetimi ve döngüsel ekonominin artırılması kapsamında endüstriyel sistemlerde bire bir ölçeklerde ise çalışmaları devam ediyor.

Avrupa Yeşil Mutabakatında öngörülen 2050 iklim nötr hedefleri için düşük karbon salınımlı çimentosuz inşaat malzemelerinin geliştirilmesi hem dünya hem ülkemiz hem de Kayseri için önem arz ettiği günlerde üretilen malzemelerin yeşil dönüşüme uygun olarak Yaşam Döngüsü Değerlendirilmesi (Life Cycle Assesment) öğretim üyeleri tarafından yapılarak hammadde tedarikinden üretim, kullanım ve bertarafına kadar olan tüm süreçler yine analiz edilecek.