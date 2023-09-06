Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ilçe ziyaretleri kapsamında Tomarza'yı ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Tomarza ilçesini ziyaretinde ilk olarak Kaymakamlığa giden Vali Gökmen Çiçek’i, Vali Yardımcılarıı Şenol Esmer ve Ömer Tekeş, İl Jandarma Komutanı Tuğg.Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İlçe Kaymakam V. Burak Dertlioğlu, Belediye Başkanı Davut Şahin ve ilçe protokolü karşıladı.

Kaymakamlık makamında ilçenin genel durumu ve yapılan yatırımlar hakkında Kaymakam Vekili Burak Dertlioğlu’ndan bilgiler alan Vali Gökmen Çiçek, ardından Tomarza Belediyesi’ne geçerek Belediye Başkanı Davut Şahin ile görüştü.

Belediye ziyareti sırasında ilçenin genel durumu, alt yapı, üst yapı çalışmaları ve belediyenin sorumluluk alanında yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Çiçek, Belediye Başkanı Davut Şahin ve personele gayretleri için teşekkür etti.

Belediye ziyaretinin ardından Vali Gökmen Çiçek ve beraberindeki protokol üyeleri, Tomarza Kadın Girişim ve Üretim Kooperatifini ziyaret ederek, kooperatifçe üretimi yapılan istiridye mantarı, hediyelik eşyalar ve diğer ürünler hakkında bilgiler aldı.

Protokol üyeleri Tomarza'ya gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında Tomarza Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonunu da ziyaret ederek, sporcu gençlerle bir araya geldi. Gençlerle birlikte voleybol oynayan Vali Gökmen Çiçek, “Özellikle gençlerimiz sporun hangi dalı olursa olsun mutlaka sporla ilgilenmeliler.” dedi

Vali Çiçek ve protokol üyeleri Tomarza'da sırasıyla, Tomarza Kabak Çekirdeği Kavurma-Tuzlama ve Paketleme Tesisi ve Köpek Barınağını da ziyaret ederek yetkililerden bilgiler aldılar.