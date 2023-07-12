Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, KANKA Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi’ni ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Ziyarete Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in yanı sıra, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Fatih Altun ve Vali Yardımcısı Adnan Tezcan katıldı.

Vali Gökmen Çiçek ziyarette yaptığı konuşmada, “Kocasinan Kadın Kooperatifimiz büyük bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Proje kapsamında, hayırseverlerin yapmış olduğu bağışlarla, Kocasinan Kadın Kooperatifimiz, Erciyes Üniversitesi KANKA Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören çocuklarımız için oyuncak bebekler üretmektedir. Bu oyuncak bebekler çocuklarımızın hassasiyetleri göz önüne alınarak hijyenik şartlarda üretilmektedir. Kooperatifimizin üretmiş olduğu oyuncakların hayırseverlerimiz ve vatandaşlarımıza satışı aracılığıyla elde edilen gelir yine aynı hastanede yatan çocuklarımızın ihtiyaç sahibi ailelerine maddi destek olmak üzere Kansere Karşı Birlikte Derneği’ne (KANKA) aktarılmaktadır” dedi

Hastanede tedavi gören çocukların moralleri yüksek tutulurken, oyuncakların satışından elde edilen gelir de ailelere güç verdiğini ifade eden Vali Gökmen Çiçek, “Böyle bir sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirmemizde emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Program, Vali Yardımcısı Adnan Tezcan’ın eşi Müzik Öğretmeni Tuğba Işıldak Tezcan ve Müzik Öğretmenleri Betül Köse ile Ali Salih Köse tarafından hazırlanan müzik dinletisinin ardından sona erdi.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde, Kayserili hayırseverler ile Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) öncülüğünde yaptırılarak, Türkiye’nin en modern Çocuk Hematoloji-Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Hastanesi olan, 2021'den bugüne kadar 57 çocuğa kemik iliği nakli yapılan KANKA Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi’nde; çocukların yaşadıkları acıyı bir nebze de olsa hafifletebilmek ve çocukları hastane psikolojisinden uzaklaştırabilmek için hastane koridorları ve odalarında çizgi film kahramanlarının figürleri, tiyatro salonu, kütüphane ve oyun alanları yer alıyor. Akülü arabalar da tedavi sürecinde çeşitli korkular yaşayan çocukların hastane içindeki servislere gidip gelmesini eğlenceli hale getiriyor.

Türkiye'de kamu hastaneleri arasında en fazla ilik nakli yapılan hastane, 10 bin metrekarede 60 yatak kapasitesiyle hizmet veriyor.