Kayseri'nin Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ilçede başlayan kiraz hasatına katıldılar.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinin Mustafabeyli Mahallesi’nde Bahadır Güçlü ’nün bahçesine giden Kaymakam ve Belediye Başkanı kiraz bahçesi, kiraz üretimi ve kiraz hasatı konusunda bilgiler aldı.

Yaklaşık 100 ton Kirazı Hong Kong ve Avrupa ülkelerine ihraç ettiklerini ifade üretici Bahadır Güçlü, ilçede kiraz üretiminin yıldan yıla artış gösterdiğini söyledi.

İhraç edilecek ürün yetiştirmenin önemine vurgu yapan Yahyalı Belediye Başkan Esat Öztürk açıklamasında; “45 dönümlük bir Kiraz bahçesindeyiz. Burada yetiştirilen Kirazlar tamamen ihracata yönelik. Bu bahçedeki ürünlerin organik olması bizler için önemli. Biz üretimi yapılan her türlü meyve ve sebzenin kaliteli bir şekilde olmasını istiyoruz. Üreticimiz yaklaşık 100 ton Kiraz ihracatı yaptığını belirtti. İlçemizde 1000 tonu geçen Kiraz üretimimiz var. Bunun önümüzdeki yıllarda giderek artacağını düşünüyorum. Kiraz üretecek çitçilerimizin bu bahçeyi mutlaka incelemelerini istiyorum. Artık ilçe olarak ihracat yapılacak kalitede ürünler yetiştirmemiz gerekiyor. Üreticilerimize ve çalışanlara kolaylıklar diliyorum.” diye konuştu.

Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya da konuşmasında; “İlçemizin en modern bahçelerinden birinde Kiraz hasatına katıldık. Bahçede çalışan emekçilerimize kolaylıklar diliyorum. Tarımsal üretim anlamında zengin bir ilçeyiz. Tabi ilk sırayı 100 bin ton üretim ile elma alıyor. Ardından ikinci olarak Kiraz geliyor. Kiraz bahçelerinde son yıllarda artış gözlemliyoruz. Bu Kiraz bahçesinin diğer üreticilerimiz tarafından örnek alınması istiyorum.” İfadelerini kullandı.