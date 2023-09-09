Kayseri Yahyalı Belediyesi, 5.9 milyon TL bedelle bünyesine kattığı yeni araçlarını ilçe Cumhuriyet Meydanında düzenlediği törenle tanıttı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Düzenlenen törene Kayseri'nin Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Yahyalı Belediye Esat Öztürk, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, MHP Yahyalı İlçe Başkanı Nebi Akkuş, ilçe protokol üyeleri, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “Tecrübemizi, samimiyetimizi gayretimizle yoğurarak sevdamız ilçemize gece gündüz demeden hizmet ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Şuan da hizmete sunduğumuz araçların toplam maliyeti 5 milyon 880 bin TL'dir. 41 mahallemizde 35 bin 674 nüfusa sahip bir turizm ilçesiyiz. “Bu, bizim işimiz değil”, dediğimiz hiçbir sözümüz olmadı. İyilik her zaman ve her yerde devam etti, devam edecek. 69 araç filomuzla bu ilçeye hizmet vermekteyiz. Nüfusu 70 bin kişi olan ilçeye yetecek ve hizmet verecek araç filosuna sahibiz. Tüm işlerde başarının sırrı; yaptığınız işi sevmek, yaptığınız işi aşkla yapmak” diye konuştu.