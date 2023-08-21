Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayelerinde gerçekleşen Uluslararası Yol Bisikleti Yarışları’nda Grand Prix Kaisareia etabı da tamamlandı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Erkek bisikletçiler 134 kilometre, kadın bisikletçiler ise 88 kilometre uzunluğundaki zorlu parkurda, pedalları Cumhuriyet Meydanı’ndan Erciyes'e çevirdiler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış, turizm kenti Kayseri’yi “spor şehri” yapma yolundaki özverili gayretleri meyvelerini veriyor.

8 Temmuz ve 19 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Erciyes Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları, Uluslararası Bisikletçiler Birliği UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde, Erciyes Yüksek İrtifa ve Spor Turizmi Derneği organizasyonu ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayesinde Erciyes A.Ş., Spor A.Ş. ve Bisiklet Turizm Derneği destekleri ile devam etti.

CUMHURİYET MEYDANI’NDAN ERCİYES’E PEDALLADILAR

134 kilometrelik Grand Prix Kaisareia erkekler etabı dün sabah saat 9.00’da Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayıp, Erciyes'te nihayetlendi. Grand Prix Kaisareia kadınlar etabı da 88 kilometrelik parkurda dün saat 15.00’da Cumhuriyet Meydanı’ndan başlarken, Erciyes Hacılar Kapı'da sona erdi.

Pedallar Kayseri’den Erciyes’e doğa ve tarih içinde çevrilirken, uzun parkur Kayseri şehir merkezi başta olmak üzere kentin birbirinden güzel ve tarihi doğal güzellikleri barındıran bölgeler içerisinde gerçekleşti. Grand Prix Kaisareia etabında, Kazakistan, Özbekistan, Japonya, Malezya, Ukrayna, Eritre, Hollanda, İngiltere, İran, İsrail ve Türkiye’den sporcular katıldı.

Yarışa erkekler kategorisinde 63, kadınlar kategorisinde ise 32 bisikletçi katılırken, erkeklerde Malezya Takımından Anatolii Budiak birinci, Kazakistan Takımından Anton Kuzmin ikinci ve Beykoz Belediyesi Spor Kulubü takımından Halil İbrahim Doğan da üçüncü oldu. Kadınlarda ise Özbekistan takımından Zabelınskaya Olga birinciliği göğüslerken, Ankuva İran Bisiklet Takımından Yazdanı Somayeh ikinci ve Özbekistan Takımından Kuskova Yanına üçüncü oldu.

Nefes kesen yarışta dereceye giren yarışmacılara, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu ve Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu tarafından madalya ve çiçekleri takdim edildi.

Tüm yarışmacılara Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın selamlarını ileten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, böylesi önemli ve uluslararası yarışlar ve etkinliklerle Kayseri’nin bisiklet şehri olarak anılmaya devam edeceğini ifade etti.