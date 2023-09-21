Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Mimar Sinan'ın Torunları Mimar Sinan'ın İzinde” ve ERVA Projesi Spor Okulları Futsal Turnuvası açılış törenine katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Melikgazi Belediyesi Danişmentgazi Sosyal Tesisleri’nde açılışı yapılan programa Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Milli Eğitim Müdürü Bahammeddin Karaköse, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, il protokolü, futsal takımı öğrencileri, öğretmenleri ve Mondihome Kayserispor’lu futbolcular Anthonyia Uzodimma, Yawv Ackah ve Yiğit Emre Çeltik katıldı.

Çocukların ve gençlerin yoğun ve coşkulu ilgisiyle karşılanan Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, öğrencilerle yakından ilgilendi.

“ŞEHRİMİZ İÇİN NE GEREKİYORSA YAPMA YÖNÜNDE GAYRET GÖSTERİYORUZ”

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan ERVA Projesi Spor Okulları Futsal Turnuvası Açılış Töreni’nde konuşan Başkan Büyükkılıç, sabahın ilk ışıklarında Soğanlı Vadisi’nde gerçekleştirilen Türkiye Paraguay ilişkilerinin 70. yılına özel hazırlanan sıcak hava balonu uçuşundan bahsetti. Büyükkılıç, “Amacımız şehrimizi belediye hizmetleri ile buluştururken hem de sportif ve kültürel turizm hizmetleriyle tanıtmak için gece gündüz demeden el birliği ile koşuşturmak. Şehrimizi çok seviyoruz, şehrimiz için ne gerekiyorsa yapma yönünde gayret gösteriyoruz” dedi.

“SEVGİLİ ÖĞRENCİLER, SİZLERİ ÇOK SEVİYORUZ”

Başkan Büyükkılıç, Futsal Spor Okulu projesinden dolayı Vali Çiçek ve İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse’ye teşekkür ederek, “Bu proje ile ilgili Sayın Valimizi, Milli Eğitim Müdürümüzü, değerli fedakâr öğretmenlerimizi, elbette ki projeyi sahiplenen Eskişehirbağları’mızın güzel insanlarını ve muhtarlarını tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Sevgili öğrenciler, sizleri çok seviyoruz. Sizlerin eğitimli, donanımlı, özgüven içerisinde olması için üzerimize ne düşüyorsa yapma yönünde irade göstereceğimizi ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZİN SPOR ALANINDA ÇOK CİDDİ YATIRIMLARI VAR”

Vali Gökmen Çiçek de Büyükşehir Belediyesi’nin spor alanında çok ciddi yatırımları olduğunu hatırlatarak, “Kayseri’de hep beraber yeni bir projeye başlıyoruz. Özellikle hepinizin bildiği gibi Büyükşehir Belediyemizin spor alanında çok ciddi yatırımları var. Spor A.Ş.’miz dillere destan. Belediyemizin de imkânlarından yararlanmak üzere her mahallede yeni spor okulları açıyoruz. İl Milli Eğitim Müdürü bunun lokomotifliğini yaptı. Şehrimizde çok ciddi spor okulları sayısı olacak inşallah. ERVA’yı da tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Bahammeddin Karaköse ise “Bizim gençlerimiz, koşulsuz olarak bizim için değerlidir. Bu süreçte Sayın Valimizin desteklerine, Büyükşehir Belediye Başkanımızın eğitimin her sürecinde yanımızda olmasına ve verdiği desteklere, mahalle muhtarlarımıza, öğretmenlerimize, okul müdürlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükkılıç, salondaki öğrencilerden gelen talep üzerine Mondihome Kayserispor lehine üçlü çektirdi.

Konuşmaların ardından Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç ile sarı kırmızılı takımın futbolcuları, başlama vuruşu yaparak, turnuvanın açılışı yaptılar.