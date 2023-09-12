Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı açılışı programına katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Hayriye Dabanoğlu İlkokulu’nda gerçekleşen 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Programı’na Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Dr. Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, müdürler, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, minik öğrencilerin şiir ve halk oyunları gösterisi renkli görüntüler oluşturdu. İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse açılış konuşmasında, kentte 1157 okul, 22 bin 418 öğretmen ve 340 bin 251 öğrenci ile eğitim öğretim sürecine hazır olduklarını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Karaköse, “Yakınma değil, yekinme zamanıdır. Büyükşehir Belediye Başkanımızın bir konuşmasında bu sözü öğrenmiştim. Biz yekinmeye hazırız. Geçmişimizden aldığımız ilhamla, yeni eğitim öğretim yılında var gücümüzle çalışmaya hazırız” dedi.

Törende konuşmaların ardından Vali Çiçek, Başkan Büyükkılıç ve protokol sınıfları gezerek, yeni eğitim ve öğretim döneminin tüm öğrencilere ve eğitim camiasına hayırlı uğurlu olmasını diledi.

“KAYSERİ’MİZ DİNAMİK, HUZURLU, GÜVENLİ BİR ŞEHİRDİR”

Sınıf gezisi esnasında Vali Çiçek ve öğrencilerle birlikte sınıf sıralarına oturan Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, 2023-2024 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ederek, “Kayseri’miz dinamik, huzurlu, güvenli bir şehirdir. Bu dinamizmi oluşturan en önemli faktörlerden biri ilkokul, ortaokul, lise çağındaki 350 bin civarındaki yavrularımız, 75 bin civarında üniversite öğrencilerimizdir” dedi.

Başkan Büyükkılıç, daha donanımlı gençlik yetiştirmek için irade gösterdiklerini vurgulayarak, “Bu yavrularımızın daha donanımlı, geleceğe daha ümitle bakmalarını sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerle el ele vermek suretiyle, kamu, kurum ve kuruluşlarının en güzel dayanışma örneklerini sergiliyor, adeta bir eğitim kurumu mantığı içerisinde gerekli desteklerimizi sürdürüyoruz. Başarımızın daha yukarı çekilmesi için hep beraber irade gösteriyoruz” diye konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de her zaman olduğu gibi bu eğitim öğretim yılında da Büyükşehir Belediyesi’nin okulları destekleyeceğini kaydederek, “Bu sene eğitim öğretimde büyük bir başarı elde etti Kayseri. İlk 100’de 21 öğrenci LGS sınavlarında soktuk. İlk 1000’de 16 öğrencimiz var, çok büyük bir başarı. Hem öğretmenlerimiz hem öğrencilerimiz yüzümüzü ak etti. Bu sene hep beraber, Valilik, Büyükşehir Belediyemiz, STK’larımız el ele vererek başarıyı birkaç puan daha yukarıya çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız. Okullar geleceğe güvenle bakmamızın tek umudu. Bu sene eğitimde büyük başarılar elde edeceğiz. Sportif faaliyetlerde, sosyal faaliyetlerde çok daha aktif olacağız. Bu konuda Büyükşehir Belediyemizden söz aldım. Her zaman olduğu gibi bu sene de Büyükşehir Belediyesi okullarımızı destekleyecek. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da Erciyes Dağı’nı Büyükşehir Belediyesi yatırımları doğrultusunda değerlendirip, önemli bir noktaya getirmek için gayret ettiklerini belirterek, Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte özellikle kış sporlarında öğrencilere yönelik etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, okul bahçesini gezerek, bahçede yetiştirilen ürünleri de incelediler.