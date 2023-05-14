Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin yerli ve milli gururu olan TOGG’u teslim alarak, öğrencilerle şehir turu yaptı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

38 adet TOGG’dan Kapadokya rengi olarak belirlenen 38 KB 154 plakalı TOGG’un Büyükşehir Belediyesi’ne ulaşmasıyla direksiyon başına geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu gururu ve sevinci öğrencilerle paylaşarak şehir turu yaptı. Başkan Büyükkılıç, TOGG direksiyonunda seyir halindeyken yolda rastladığı öğrencilerden Mehmet Yağız Gencer, Ahmet Hakan Özkan ve Enes Balcı ismindeki lise öğrencilerini, TOGG’a binmeleri için davet etti. Davete, sevinen gençler de heyecanla Başkan Büyükkılıç’ın TOGG deneyimine eşlik etti.

BÜYÜKKILIÇ VE TOGG ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Şehir turunu Anadolu Harikalar Diyarı’ndaki programına giderek tamamlayan ve TOGG’un gelişini korna çalarak ve ‘Recep Tayyip Erdoğan’ diyerek duyuran Büyükkılıç, burada alkışlarla karşılandı. Şehir turu yaptırdığı öğrencilerle TOGG önünde fotoğraf çekinen Büyükkılıç, öğrencilerin görüşlerini sordu.

ÖĞRENCİLERDEN BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR

TOGG önünde fotoğraf çekinen ve Başkan Büyükkılıç’ın görüşlerini sorduğu öğrenciler, “Jet gibi. Güzel araba çok teknolojik yapmışlar. Mükemmel geçekten, çok güzel. Biz ışıklarda gördük arabayı. Dedik TOGG değil mi? Ondan sonra tam giderken böyle baktık arabaya, bizim yanımızda durdu zaten, bizi aldı sağ olsun” diyerek Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.