Kayseri'de 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı “Okul Güvenliği Toplantısı” Vali Gökmen Çiçek başkanlığında yapıldıMehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in yanı sıra Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, İl Emniyet Müdürü Kâmil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğg.Yüksel Yiğit, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ve ilgili kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan Vali Çiçek, “2023-2024 Eğitim Öğretim yılında Kayserimizde 1.150 okulda, 21.921 öğretmen, 340.251 öğrenci eğitim ve öğretime başlayacak. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılının Kayserimize, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında, bin 155 TYP çalışanına, 768 okul servis şoförüne, 37 özel güvenlik görevlisine Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri verildiğini belirten Vali Gökmen Çiçek, “2023-2024 Eğitim Öğretim yılında da eğitimler devam edecektir. Ayrıca servis araçları ve okul kantinlerinin denetimi konusu bizim için çok önemli. O nedenle denetimlerimiz artarak devam edecek” dedi

Vali Gökmen Çiçek ayrıca, “Emniyet Müdürlüğümüz, Jandarmamız ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından okullarımızın etrafında oluşabilecek olumsuzluklara karşı her türlü önlem alınmış durumdadır. Özellikle Güven Timlerimiz ve diğer kolluk kuvvetlerimiz okullarımızın çevresinde sürekli olarak aktif olacak ve meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı anında müdahale edecek” diye konuştu

Toplantı, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından okul çevrelerindeki güvenlik tedbirleri ve servis araçlarının denetimi ile ilgili alınacak tedbirler ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında yapılacak olan çalışmalar hususunda yapılan sunumun ardından sona erdi.